Saka sa troppo di Arsenal: firmato il rinnovo quinquennale, manca solo l'annuncio

Più di dieci anni nell'Academy dell'Arsenal, poi il debutto in prima squadra (17 anni, 3 mesi e 27 giorni) il 1º gennaio 2019 nella partita di Premier League contro il Fulham e sotto la guida di Unai Emery. Ma il club di Emirates Stadium ha sempre creduto nel giovane di casa, Bukayo Saka, leader conclamato da tempo della squadra di Mikel Arteta che questa stagione sta correndo forte per riuscire a spazzar via la maledizione del titolo e battere una volta per tutte i rivali del Manchester City.

Ma ci sono grandi novità a proposito del futuro di Saka. Secondo quanto appreso da Sky Sports UK, infatti, l'esterno d'attacco inglese classe 2001 (autore di 77 gol e 78 assist in 296 presenze con la maglia dei Gunners) ha firmato un nuovo contratto di 5 anni che lo legherà all'Arsenal fino al 2031. Il precedente accordo del giocatore che ha scalato le varie categorie giovanili sarebbe scaduto nell'estate del 2027.

Stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, lo scorso mese Saka e l'Arsenal avevano raggiunto un accordo di massima per il prolungamento, di fatto. Ma ora si attenderebbe solo l'annuncio, perché il 24enne inglese ha messo tutto nero su bianco ora. Manca solo l'ufficialità del club di Premier League, solo questione di breve tempo tuttavia.