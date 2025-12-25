Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un centrale in più e l'esterno a destra: cosa serve al Parma nel mercato di gennaio

Simone Bernabei
Oggi alle 11:15Serie A
Simone Bernabei

In casa Parma c'è grande attenzione a quello che potrà succedere nel mercato di gennaio, con Federico Cherubini che sta già lavorando per aggiungere alla rosa di mister Cuesta quei calciatori che numericamente serviranno per una corsa salvezza che si annuncia apertissima fino a fine stagione.

I rientri imminenti di Delprato e Circati sono importanti, ma l'infortunio di Ndiaye costringerà il Parma a muoversi in questo senso andando all'assalto di un nuovo difensore centrale. Le valutazioni sono in corso e probabilmente servirà lasciar passare almeno le prime due settimane di gennaio per un'accelerata, ma la direzione sembra essere questa.

Poi un rinforzo per la fascia destra, con l'idea di trovare una valida alternativa a Britschgi: nei giorni scorsi un profilo buono sembrava essere quello di Hampus Skoglund, 24enne di proprietà dell'Hammarby. Ma il Girona ha messo la freccia ed il sorpasso, probabilmente definitivo, sembra andato a buon fine. Nel caso in cui il Napoli dovesse aprire all'addio di Pasquale Mazzocchi ecco che l'esterno campano rappresenterebbe la scelta di affidabilità e rendimento sicuro, ma per età e tipo di operazione non sembra essere il target perfetto per il Parma. E allora attenzione a Samuele Birindelli, terzino di proprietà del Monza in Serie B.

