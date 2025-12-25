Douglas Luiz ricorda il periodo alla Juventus: "Annata dura e con tante amarezze"

Douglas Luiz torna a parlare del suo recente passato e lo fa in occasione di un evento benefico organizzato dal Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano ha ripercorso anche i mesi complicati vissuti alla Juventus, ammettendo senza giri di parole le difficoltà incontrate: "È stata un’annata dura, segnata da diversi infortuni e da tante amarezze".



Il classe ’98 si è poi soffermato sulla sua nuova avventura in Inghilterra, spiegando come l’impatto con il Forest non sia stato immediato. Luiz ha raccontato di un contesto in continua evoluzione, con tre allenatori cambiati in poco tempo, una situazione che ha reso più complesso ritrovare continuità sia dal punto di vista fisico che mentale. Ogni tecnico, infatti, ha portato con sé metodi di lavoro e idee differenti, tra carichi leggeri e allenamenti molto intensi, costringendolo a continui adattamenti.

Dopo una prima fase complicata, però, qualcosa è cambiato. Oggi Douglas Luiz si dice sereno e soddisfatto, convinto di aver trovato un ambiente adatto a lui: si sente parte di un club importante, circondato da amici e con la voglia di tornare protagonista. L’obiettivo ora è uno solo: trovare continuità e mantenere una condizione fisica stabile, per il bene suo e del Nottingham Forest.