Cagliari, Pisacane: "Salvezza? Non ho mai fatto tabelle, né da calciatore né da allenatore"
"Non ho mai fatto tabelle né da calciatore né da allenatore". Prima di Parma-Cagliari, partita che domani aprirà la 27^ giornata di Serie A, Fabio Pisacane parla in conferenza stampa ribadendo un concetto: i 29 punti conquistati dai rossoblù fino ad ora, pur essendo un ottimo bottino non devono far abbassare la guardia.
"Preferisco ragionare nel breve periodo - ha aggiunto Pisacane -. Penso che questa squadra debba capire che tutto dipende da noi. Ogni partita ci può avvicinare all'obiettivo. Abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo valorizzato i giovani, abbiamo portato al centro di tutto lavoro e senso di appartenenza. Sappiamo che Cagliari vive questa squadra con passione totale e a volte questa passione può diventare pressione continua. Penso che la serenità non si trovi nel lungo periodo, ma nel breve periodo, passando da quello che uno vuole lasciare sul campo. Ogni partita non è un match point, ma un passo verso l'obiettivo. Dobbiamo lavorare di giornata in giornata e vorrei esaltare il lavoro che ha fatto questa squadra nonostante le assenze. Concentriamoci sul presente che è ciò che ci permette di costruire un futuro sereno".
Sei squadre in cinque punti. La salvezza, quando mancano 12 giornate alla fine, ad ora - tolte Hellas Verona e Pisa in ultima e penultima posizione - sembra ristretta al gruppo che va dal 13° al 18° posto. Questo il calendario delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere da qui alla prossima pausa nazionali (in neretto gli scontri diretti):
13. CAGLIARI 29
27 febbraio, Parma - Cagliari
8 marzo, Cagliari - Como
15 marzo, Pisa - Cagliari
22 marzo, Cagliari - Napoli
14. GENOA 27
28 febbraio, Inter - Genoa
8 marzo, Genoa - Roma
15 marzo, Verona - Genoa
22 marzo, Genoa - Udinese
15. TORINO 27
1° marzo, Torino - Lazio
8 marzo, Napoli - Torino
15 marzo, Torino - Parma
22 marzo, Milan - Torino
16. FIORENTINA 24
2 marzo, Udinese - Fiorentina
8 marzo, Fiorentina - Parma
15 marzo, Cremonese - Fiorentina
22 marzo, Fiorentina - Inter
17. CREMONESE 24
1° marzo, Cremonese - Milan
8 marzo, Lecce - Cremonese
15 marzo, Cremonese - Fiorentina
22 marzo, Parma - Cremonese
18. LECCE 24
28 febbraio, Como - Lecce
8 marzo, Lecce - Cremonese
15 marzo, Napoli - Lecce
22 marzo, Roma - Lecce
