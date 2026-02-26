Cagliari, Pisacane: "Salvezza? Non ho mai fatto tabelle, né da calciatore né da allenatore"

"Non ho mai fatto tabelle né da calciatore né da allenatore". Prima di Parma-Cagliari, partita che domani aprirà la 27^ giornata di Serie A, Fabio Pisacane parla in conferenza stampa ribadendo un concetto: i 29 punti conquistati dai rossoblù fino ad ora, pur essendo un ottimo bottino non devono far abbassare la guardia.

"Preferisco ragionare nel breve periodo - ha aggiunto Pisacane -. Penso che questa squadra debba capire che tutto dipende da noi. Ogni partita ci può avvicinare all'obiettivo. Abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo valorizzato i giovani, abbiamo portato al centro di tutto lavoro e senso di appartenenza. Sappiamo che Cagliari vive questa squadra con passione totale e a volte questa passione può diventare pressione continua. Penso che la serenità non si trovi nel lungo periodo, ma nel breve periodo, passando da quello che uno vuole lasciare sul campo. Ogni partita non è un match point, ma un passo verso l'obiettivo. Dobbiamo lavorare di giornata in giornata e vorrei esaltare il lavoro che ha fatto questa squadra nonostante le assenze. Concentriamoci sul presente che è ciò che ci permette di costruire un futuro sereno".

Sei squadre in cinque punti. La salvezza, quando mancano 12 giornate alla fine, ad ora - tolte Hellas Verona e Pisa in ultima e penultima posizione - sembra ristretta al gruppo che va dal 13° al 18° posto. Questo il calendario delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere da qui alla prossima pausa nazionali (in neretto gli scontri diretti):

13. CAGLIARI 29

27 febbraio, Parma - Cagliari

8 marzo, Cagliari - Como

15 marzo, Pisa - Cagliari

22 marzo, Cagliari - Napoli

14. GENOA 27

28 febbraio, Inter - Genoa

8 marzo, Genoa - Roma

15 marzo, Verona - Genoa

22 marzo, Genoa - Udinese

15. TORINO 27

1° marzo, Torino - Lazio

8 marzo, Napoli - Torino

15 marzo, Torino - Parma

22 marzo, Milan - Torino

16. FIORENTINA 24

2 marzo, Udinese - Fiorentina

8 marzo, Fiorentina - Parma

15 marzo, Cremonese - Fiorentina

22 marzo, Fiorentina - Inter

17. CREMONESE 24

1° marzo, Cremonese - Milan

8 marzo, Lecce - Cremonese

15 marzo, Cremonese - Fiorentina

22 marzo, Parma - Cremonese

18. LECCE 24

28 febbraio, Como - Lecce

8 marzo, Lecce - Cremonese

15 marzo, Napoli - Lecce

22 marzo, Roma - Lecce