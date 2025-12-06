Cremonese, Vandeputte: "Vincere a San Siro è il momento più speciale. Sogno il primo gol"

Per commentare il sorprendente avvio di stagione della Cremonese, ha parlato ai canali ufficiali della Serie A Jari Vandeputte, iniziando dal debutto in campionato con la vittoria contro il Milan a San Siro: "Quando sono arrivato in Italia e ho iniziato a giocare in Serie C ho sempre avuto l'obiettivo di arrivare un giorno in A: sono sempre stato convinto di potercela fare. Debuttare a San Siro, in uno degli stadi più belli del mondo, però non lo avrei mai immaginato, figuriamoci pensare di vincere… Quello resta il momento più speciale finora".

Sul passato al Catanzaro: "Quello è stato un momento chiave nella mia carriera. Lì sono stato molto bene e abbiamo fatto ottime cose, arrivando in Serie B. Poi è arrivata la Cremonese, con cui siamo saliti in Serie A. Arrivare a 29 anni in Serie A mi da tanta soddisfazione, dopo anni di lavoro e sacrifici: sono orgoglioso".

Sulla partenza positiva: "L'aria che si respira è molto positiva e che da continuità alla festa che c'è stata la scorsa stagione dopo la promozione. I tifosi hanno entusiasmo e questo ci aiuta anche in campo".

Su Jamie Vardy e Davide Nicola: "Quando arriva un campione come lui è giusto avere ancora più entusiasmo, ma sappiamo quale sia l'obiettivo principale quest'anno e Jamie ci darà una grande mano a raggiungerlo. Il Mister conosce bene la categoria. Mi ha parlato tanto e da me si aspetta tanto. Lui sa cosa vuol dire lottare ogni partita per l'obiettivo salvezza. Stiamo lavorando bene e siamo sulla strada giusta, l'importante è restare con i piedi per terra".

Sugli assist: "Mi piace aiutare i miei compagni a segnare per permettere la squadra a vincere le partite, che è la cosa più importante. Spero di farne ancora tanti. Un sogno, oltre la salvezza, è segnare il primo gol in Serie A, spero di farlo prima possibile".