Inter, Luis Henrique non è più un oggetto misterioso: la gestione di Chivu dal 'rischio' San Siro

In casa Inter c'è un giocatore che nelle ultime settimane è passato dall'essere un oggetto misterioso ad una sorta di nuovo innesto: il brasiliano Luis Henrique. Contro il Como ha servito un assist a Lautaro Martinez dopo aver convinto in Coppa Italia contro il Venezia.

Il ds Piero Ausilio lo aveva scelto in estate investendo 25 milioni per strapparlo al Marsiglia, sia nell'ottica di avere una rosa più lunga che per cautelarsi in caso di possibili assalti a Denzel Dumfries da parte di qualche altro top club. Al termine di un periodo di rodaggio magari più lungo del previsto, ora l'esterno sta facendo vedere in campo che l'investimento non è stato azzardato.

Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola merito va dato alla gestione fatta con lui da Cristian Chivu: l’ha aspettato e ha capito alla perfezione come preservarlo. In particolare il quotidiano sottolinea che non è un caso che quella con il Como sia stata appena la prima da titolare dell’ex Marsiglia al Meazza: le altre tre volte era accaduto soltanto in trasferta. Un caso? Forse, oppure il tecnico ha cercato di preservarlo anche per evitare che il giocatore subisse l'impatto con San Siro, stadio notoriamente esigente. Il quotidiano parla di una strategia precisa dietro quel modo di impiegarlo, che passa anche dal dialogo continuo con il ragazzo durante la settimana.