Domani Inter-Liverpool, San Siro è sold out. Niente ritiro pre-partita per i nerazzurri

Sono passati solo 2 giorni dalla vittoria convincente per 4-0 contro il Como, ma per l'Inter è già giornata di vigilia. Domani a San Siro arriverà il Liverpool e, come riporta La Gazzetta dello Sport, lo stadio sarà sold out: riempito anche il settore ospiti, che vedrà 4.300 sostenitori dei Reds. L'incasso previsto è addirittura superiore ai 10 milioni di euro, cosa che è successa solamente altre 4 volte nella storia dell'impianto milanese.

Cristian Chivu ha cambiato ancora una volta ed è tornato alle vecchie abitudini dopo quanto fatto sabato. I nerazzurri oggi si alleneranno ad Appiano Gentile, ma non resteranno in ritiro e si rivedranno direttamente domani mattina nel giorno della partita. Il tecnico rumeno ha spiegato più volte di conoscere l'importanza del passare del tempo a casa con le proprie famiglie per un calciatore, che ha bisogno anche di staccare dallo sport, che per loro significa lavoro.

I risultati fino a questo momento gli stanno dando senz'altro ragione. La classifica di Serie A sorride, quella di Champions pure: se c'è un intoppo sono proprio i big match e quale migliore occasione di una sfida contro il Liverpool in crisi? Domani si capirà meglio che cosa riusciranno a fare lui e i suoi calciatori, ma i presupposti per far bene ci sono tutti.