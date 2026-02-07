Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Frosinone-Venezia 1-2, le pagelle: Doumbia firma la rimonta, Cittadini sfortunato

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:14Serie B
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Frosinone-Venezia 1-2

FROSINONE
Palmisani 6,5 - Chiamato in causa una volta nei primi 45 minuti, nega il gol a Doumbia con una grande parata. Buone parate anche nella ripresa, quando però viene infilato due volte.

Calvani 6 - Prestazione ordinata da parte del centrale, che regge l'urto come può anche quando il livello della prova del Venezia aumenta. Dall'88' Vergani sv.

Cittadini 5 - Rovina una prova nel complesso positiva con la sfortunata deviazione nella sua porta che dà il via alla rimonta della squadra lagunare.

Bracaglia 6 - Completa al meglio il terzetto arretrato, andando un po' più in difficoltà con il procedere del match.

A.Oyono 5,5 - Gara più tattica che di spinta, lasciando i compiti offensivi a Ghedjemis dalla sua parte. Soffre in concomitanza con la crescita di Sagrado sul piano della spinta. Dal 71' J.Oyono 6 - Finale di partita senza grossi squilli, ma neanche errori grossolani.

Calò 6 - Il cervello della mediana ciociara. Proprio da un suo lancio illuminante, parte la manovra finalizzata al meglio da Raimondo.

Koutsoupias 5,5 - Recuperatore seriale di palloni, che distribuisce poi con qualità ai compagni. Come molti compagni, la sua prova non è dello stesso topo dopo l'intervallo. In occasione dell'1-2, è in ritardo nella chiusura su Doumbia.

Corrado 5,5 - Partecipa a diverse azioni d'attacco, mentre in fase difensiva commette diverse sbavature che rischiano di costare care. Dal 71' Fiori 5,5 - Dovrebbe dare più presenza nella metà campo avversaria, ma non riesce nel suo intento come vorrebbe.

Ghedjemis 5,5 - Quando si accende, il Venezia di certo non può dormire sonni tranquilli. Cala nella ripresa, quando manca il possibile 2-2.

Raimondo 7 - Il migliore dei suoi. Fin dai primi minuti, crea pericoli alla difesa difesa avversaria. Dopo un'occasione sventata da un super Stankovic, a un soffio dall'intervallo sblocca il match. Dal 79' Zilli sv.

Kvernadze 6,5 - Sul fronte sinistro dell'attacco è un pericolo costante. Suo il passaggio vincente per l'1-0 di Raimondo. Nel secondo tempo, sfiora anche il gol personale. Dal 79' Cichella sv.

Massimiliano Alvini 6 - Sconfitta pesante, al termine di una gara in cui comunque la sua squadra non ha sfigurato. Pagata qualche ingenuità di troppo in entrambe le aree.

VENEZIA
Stankovic 7 - Se il Venezia va a riposo solo sotto 1-0, lo deve in gran parte alle sue parate. Decisivo anche nel tenere a galla i suoi nella ripresa, quando viene confezionata la rimonta.

Schingtienne 6 - In sofferenza nel momento di massima spinta del Frosinone, ma nel complesso si guadagna la sufficienza.

Svoboda 6,5 - Ha vita dura contro Raimondo, soprattutto nella prima parte di gara. Migliora dopo l'intervallo, quando confeziona anche l'assist per l'1-2 di Doumbia.

Franjic 6 - Come il resto della difesa, soffre in certi momenti la vivacità del tridente frusinate. Buona attenzione, comunque, da parte sua nei 90 minuti.

Hainaut 6 - Gara dai due volti per l'esterno destro, decisamente più intraprendente ed efficace da quando l'arbitro fischia l'inizio del secondo tempo.

Perez 6,5 - Tra i pochi che si salvano nell'undici di Stroppa nei primi 45 minuti. Si mantiene su buoni livello anche dopo: un suo pallone illuminante propizia l'autogol di Cittadini. Dall'82' Dagasso sv.

Busio 6 - Dovrebbe cucire il gioco in mezzo al campo, ma da questo punto di vista la sua prestazione non è in linea con i suoi standard stagionali. Si fa perdonare per la garra che mette nella battaglia andata in scena soprattutto nella fase finale della contesa.

Doumbia 7,5 - Prova da applausi per il numero 8. Di fatto un attaccante aggiunto, con le sue numerose incursioni in area. Dopo aver sfiorato il gol nel primo tempo, nel finale sigla la rete del soprasso su perfetta imbucata di Svoboda. Dal 90' Sidibé sv.

Sagrado 6 - Prova a spingere sulla sinistra, migliorando in concretezza con il passare dei minuti ed entrando nell'azione del pareggio. Dal 90' Lella sv.

Yeboah 5,5 - Fatica a duettare con Adorante, risultando opaco nei rifornimenti al compagno ma anche nelle conclusioni in prima persona. Fuori per infortunio. Dal 58' Labuerbach 6 - Pur non risultando esattamente letale, con la sua presenza aumenta l'apprensione del Frosinone nel difendere all'interno dell'area.

Adorante 6 - In avvio viene neutralizzato dalla retroguardia di Alvini, mentre dopo l'intervallo è tra i più pericolosi nelle file venete. Dall'82' Farji sv.

Giovanni Stroppa 7 - Vittoria di titanio per il suo Venezia, che cresce alla distanza e di fatto vuole i tre punti con maggiore determinazione rispetto agli avversari. 3 punti che, anche se manca molto, hanno il dolce sapore della Serie A.

