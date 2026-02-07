Catanzaro-Reggiana 2-0, le pagelle: D'Alessandro prima salva, poi segna

Risultato finale: Catanzaro-Reggiana 2-0

CATANZARO

Pigliacelli 6,5 - Mai realmente in affanno, ma risponde presente quando chiamato in causa. Nel primo tempo è attento sulla conclusione di Lambourde, nella ripresa sbriga l’ordinaria amministrazione con sicurezza, blindando il “clean sheet”.

Cassandro 6,5 - Gara solida sulla destra. Tiene a bada le discese di Bozzolan prima e Tripaldelli poi, concedendo pochissimo spazio. Quando può accompagna l’azione offensiva con intelligenza.

Antonini 7 - Un muro. Domina nel gioco aereo e non sbaglia un anticipo su Gondo. Prestazione autoritaria fino al cambio. Dal 67’ Pompetti 6 - Entra per dare geometrie e gestione nel finale, contribuendo ad addormentare la partita.

Brighenti 6,5 - Esperienza e senso della posizione. Non perde mai la calma, guidando il reparto arretrato con personalità anche nei momenti di (lieve) pressione ospite.

Favasuli 6,5 - Moto perpetuo sulla fascia. Corre per due, coprendo ogni zona del campo e proponendosi con continuità. Una spina nel fianco per la difesa avversaria.

Liberali 7,5 - Il migliore in campo insieme a D’Alessandro. Sblocca il match al 29’ con un sinistro chirurgico dal limite dell’area che non lascia scampo a Seculin. Qualità e visione di gioco superiore. Dal 67’ Frosinini 6 - Porta freschezza e corsa per blindare il risultato.

Petriccione 7 - Il metronomo del Catanzaro. Dai suoi piedi passano tutti i palloni, gestisce i ritmi con la solita sapienza e non spreca mai un passaggio.

Pontisso 6,5 - Tanta sostanza in mezzo al campo. Recupera palloni preziosi e si inserisce quando può. Gara di grande sacrificio. Dall’83’ Rispoli s.v.

D’Alessandro 8 - Devastante. Nel primo tempo salva un gol fatto con un intervento prodigioso sulla linea, poi chiude la pratica al 52’ ribadendo in rete una respinta corta su un suo stesso tiro (dopo assist di Iemmello). È l’anima offensiva della squadra, imprendibile nell’uno contro uno.

Cissè s.v. - Dura solo 18’ la sua partita, poi è costretto a uscire per infortunio muscolare. Dal 18’ Nuamah 6,5 - Entra a freddo ma si cala subito nel match con lo spirito giusto, creando scompiglio con la sua velocità. Dall’83’ Koffi s.v.

Iemmello 7 - Non segna ma fa segnare. Suo l’assist (e l’intuizione) per il raddoppio di D’Alessandro. Gioca per la squadra, venendo incontro e aprendo spazi vitali per gli inserimenti dei compagni. Leader totale.

Alberto Aquilani 7,5 - Il suo Catanzaro è bello e concreto. Gestisce l’emergenza (infortunio di Cissè) senza scomporsi e domina la Reggiana sul piano del gioco e dell’intensità. Vittoria meritata e classifica che sorride.

REGGIANA

Seculin 6 - Incolpevole sui gol: il tiro di Liberali è angolato, non può nulla sul tap-in di D'Alessandro. Evita un passivo peggiore.

Papetti 5 - Soffre tremendamente la verve degli attaccanti giallorossi. Spesso fuori posizione, non riesce mai a prendere le misure a Iemmello e compagni.

Rozzio 5,5 - Prova a tenere a galla la difesa con il fisico, ma la velocità del Catanzaro lo mette spesso in difficoltà.

Libutti 5 - D’Alessandro è un cliente scomodissimo e lui vive un pomeriggio da incubo. Saltato sistematicamente, non trova mai le contromisure.

Paz 5,5 - Qualche spunto in avvio, ma si spegne presto. Non riesce a incidere né in fase di spinta né in copertura. Dal 57’ Rover 6 - Ci prova con la sua vivacità, ma predica nel deserto.

Reinhart 5 - Sovrastato dal centrocampo giallorosso. Petriccione e Pontisso gli nascondono il pallone, lui corre a vuoto senza mai trovare il tempo della giocata.

Charlys 5 - Troppi errori in fase di impostazione e poca interdizione. Una gara anonima. Dal 66’ Belardinelli 5,5 - Entra a giochi ormai fatti, non riesce a cambiare l'inerzia.

Bozzolan 5 - Timido e impreciso. Non spinge mai e soffre le incursioni di Favasuli. Dal 46’ Tripaldelli 5,5 - Un po’ più intraprendente, ma non basta a creare pericoli concreti.

Bozhanaj 5 - Fantasma. Non si accende mai, vagando per il campo senza trovare la posizione giusta. Dal 57’ Girma 6 - L'unico a creare qualcosa di pericoloso: manda in porta Gondo con un bel filtrante, ma il compagno spreca.

Lambourde 5,5 - Ha una buona occasione nel primo tempo ma Pigliacelli gli dice di no. Per il resto si vede poco. Dal 57’ Novakovich 5,5 - Fa a sportellate ma non riceve palloni giocabili.

Gondo 5 - Ha sulla coscienza l’errore clamoroso al 64’ che poteva riaprire la partita, calciando fuori da ottima posizione. Isolato e impreciso.

Davide Dionigi 5 - Passo indietro preoccupante. La sua Reggiana appare fragile in difesa e senza idee in attacco. I cambi non sortiscono l'effetto sperato e la reazione dopo il 2-0 è praticamente nulla.