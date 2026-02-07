Carrarese-Sudtirol 0-0: Zuelli e Belloni spiccano, Adamonis risponde presente

Risultato finale: CARRARESE-SÜDTIROL 0-0



CARRARESE

Bleve 5.5 - A volte impreciso, non commette comunque errori decisivi.

Imperiale 6 - Roccioso e solido, come la prestazione dei suoi.

Oliana 6 - Tanto lavoro sporco per la squadra da parte sua.

Calabrese 6 - Bravo nella gestione della marcatura su Merkaj

Zanon 6 - Buona la sua partita, riesce a spingere bene quando chiamato in causa.

Hasa 5.5 - Non riesce ad accendersi e a mettere in mostra la sua classe. Dall’82’ Rouhi sv.

Zuelli 6.5 - Il migliore dei suoi. Prestazione da box to box di alto livello. Dal 90’ Melegoni sv.

Schiavi 6 - Pericolosissimo con i suoi tiri dalla distanza.

Belloni 6.5 - Partita gigante la sua, è ovunque e mette cross a profusione. Ottima prestazione. Dall’82’ Finotto sv.

Abiuso 6 - Fa spesso reparto da solo e cuce bene il gioco. Spreca troppo. Dal 90’ Torregrossa sv.

Rubino 6 - Prova senza dubbio positiva la sua, svaria tanto e colpisce un palo. Dal 70’ Rubino 5.5 - Praticamente mai in partita, poco da segnalare.

Antonio Calabro 6 - La Carrarese gioca bene e cresce nel corso della partita, probabilmente, ai punti, avrebbe meritato di più.

SÜDTIROL

Adamonis 6.5 - Una sicurezza, sempre presente quando chiamato in causa.

El Kaouakibi 6 - Ordinato, contiene bene Rubino e Abiuso.

Kofler 6 - Ottima partita la sua, attento su Abiuso.

Veseli 6 - Attento come tutta la difesa.

Molina 5.5 - Innesca un bel duello con Belloni, ma non è brillante come al solito.

Tait 6 - L’anima del centrocampo del Sudtirol. Dall’88’ Brik sv.

Frigerio 6 - Ordinata la sua partita, soffre la fisicità del centrocampo carrarese. Dal 63’ Crnigoj 5.5 - Non riesce a spaccare il match come aveva fatto nelle precedenti da subentrato.

Casiraghi 5.5 - Non riesce a rendersi pericoloso come sa in zona d’attacco. Dall’88’ Bordon sv.

S. Davi 6 - Titolare dell’ultimo momento per l’infortunio di Zedadka, risponde presente.

Merkaj 5.5 - Corre e sgomita con gli avversari, prende un giallo ingenuo e salterà la prossima. Dal 67’ Verdi 6 - Ha una qualità superiore e si vede, seppure a sprazzi.

Pecorino 5.5 - Non riesce mai ad entrare in partita, ben contenuto dalla difesa avversaria. Dal 63’ Odogwu 5.5 - Dovrebbe mettere in campo la fisicità, ma oggi non gli riesce nulla.

Fabrizio Castori 5.5 - Sudtirol meno brillante quello visto oggi, ma comunque sempre solido.