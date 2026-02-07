Serie A, i giocatori più pagati: Kenan Yildiz irrompe in top ten. Da luglio lo batte solo Lautaro

Kenan Yildiz irrompe nella top ten dei giocatori più pagati del campionato di Serie A. Il rinnovo del contratto con la Juventus, oltre alla nuova scadenza fissata al 2030, porterà il fantasista turco a un netto balzo in avanti economico: da 1,7 milioni di euro a stagione si passerà a 6, mentre dalla prossima annata sportiva (2026/2027) addirittura a 7 più bonus.

È un salto in avanti che proietta, per ora, Yildiz ai piedi del podio. Al primo posto è intoccabile Dusan Vlahovic, che guadagna 12 milioni di euro a stagione ma è destinato a lasciare la Juventus (magari non la Serie A, ma sicuramente firmerà a cifre inferiori) a partire dal 30 giugno 2026. A quel punto, il primo posto sarà occupato da Lautaro Martinez, 9 milioni di euro netti a stagione, seguito da Barella (Inter), Calhanoglu (Inter) e Dybala (Roma), tutti a 6,5 a stagione. Poi Yildiz, pronto a scavalcarli.

Serie A, i calciatori più pagati in termini di stipendio netto a stagione

1. Dusan Vlahovic* - Juventus - 12 milioni di euro

2. Lautaro Martinez - Inter - 9 milioni di euro

3. Nicolò Barella - Inter - 6,5 milioni di euro

4. Hakan Calhanoglu - Inter - 6,5 milioni di euro

5. Paulo Dybala* - Roma - 6,5 milioni di euro

6. Kenan Yildiz - Juventus - 6 milioni di euro**

7. Romelu Lukaku - Napoli - 6 milioni di euro

8. Jonathan David - Juventus - 6 milioni di euro

9. Marcus Thuram - Inter - 6 milioni di euro

10. Kevin De Bruyne - Napoli - e Alessandro Bastoni - Inter - 5,5 milioni di euro

*= in scadenza di contratto al 30 giugno 2026

**= dal 2026/2027 salirà a 7 milioni di euro a stagione