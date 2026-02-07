Serie B, 23ª giornata: i finali dei match delle 15. Al Venezia il big match. La Samp è viva

Pomeriggio denso di emozioni per la Serie B con ben sei gare in programma alle ore 15. Occhi puntati sulla sfida d'altissima classifica tra Frosinone e Venezia, ovvero seconda contro prima, che ha visto i lagunari imporsi in rimonta per 2-1. Bene anche il Catanzaro che batte 2-0 la Reggiana e si consolida in zona playoff. Nella parte bassa della graduatoria, invece, seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria che supera un Modena in difficoltà e, soprattutto, per il Mantova che batte il Bari con un gol al 94' di Mancuso. Finiscono, invece, in parità Carrarese-Sudtirol 0-0 e Juve Stabia-Padova con un pirotecnico 3-3. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 23ª GIORNATA

Cesena-Pescara2-0

25' Berti, 77' Francesconi

Carrarese-Südtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0

29' Liberali, 52' D'Alessandro

Frosinone-Venezia 1-2

43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)

Juve Stabia-Padova 3-3

28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)

Mantova-Bari 2-1

14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)

Modena-Sampdoria 1-2

54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic

Sabato 7 febbraio 2026

Ore 17.15 - Palermo-Empoli

Ore 19.30 - Spezia-Virtus Entella

Domenica 8 febbraio 2026

Ore 15.00 - Monza-Avellino

CLASSIFICA

Venezia 50*

Frosinone 46*

Monza 44

Palermo 41

Cesena 37*

Catanzaro 35*

Juve Stabia 35*

Modena 34*

Carrarese 30*

Sudtirol 29*

Empoli 28

Avellino 28

Padova 26*

Sampdoria 25*

Mantova 23*

Reggiana 21*

Virtus Entella 21

Bari 20*

Spezia 20

Pescara 15*

* una partita in più