Fiorentina, Gudmundsson al Ferraris ci sarà. Gosens e Sabiri si rivedranno dopo la pausa

Paolo Vanoli ha diretto ieri pomeriggio il suo primo allenamento da nuovo tecnico della Fiorentina. Arrivato al Viola Park in mattinata, l’allenatore ha avuto modo di conoscere da vicino lo staff e i giocatori, con cui ha poi condiviso il pranzo inaugurale della sua gestione. Subito dopo, Vanoli ha tenuto un discorso di presentazione e incoraggiamento, volto a trasmettere entusiasmo e a delineare i primi principi del suo metodo di lavoro.

Come riportato oggi da La Nazione, la seduta pomeridiana sul campo è stata impostata con un approccio graduale: i calciatori reduci dalla sfida di Mainz si sono limitati a un lavoro di scarico e defaticamento, mentre il resto del gruppo ha iniziato a sperimentare le prime esercitazioni tattiche sotto la guida del nuovo allenatore e del suo staff.

Tra i presenti anche Albert Gudmundsson, rientrato in Italia giovedì sera dopo essersi recato in Islanda per il processo che lo riguarda. Hanno invece continuato ad allenarsi a parte Abdelhamid Sabiri e Robin Gosens, entrambi impegnati nel percorso di recupero che dovrebbe riportarli a disposizione dopo la pausa per le nazionali.