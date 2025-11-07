Roma-Udinese, le probabili formazioni: Buksa scalpita. Soulé-Pellegrini dietro Dovbyk

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Udinese (Domenica 9 novembre, ore 18, arbitra Collu, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

Gian Piero Gasperini deve fare i conti con una rosa ridotta, soprattutto nel reparto offensivo, e si prepara quindi a confermare il suo classico 3-4-2-1. Davanti a Svilar, agirà il terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso, chiamati a garantire la solidità mostrata nella trasferta europea contro i Glasgow Rangers. Dopo il parziale turnover in Europa, sulle corsie esterne torneranno dal primo minuto Celik e Wesley, rispettivamente a destra e a sinistra. In mezzo al campo, spazio nuovamente alla coppia Cristante-Koné, con quest’ultimo che torna titolare dopo l’iniziale panchina di giovedì. Sulla trequarti, Pellegrini (in vantaggio nel ballottaggio interno con El Shaarawy ed El Aynaoui) e Soulé avranno il compito di muoversi tra le linee e innescare il terminale offensivo Dovbyk, unico riferimento dell’attacco giallorosso (da Roma, Marco Campanella).

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara alla sfida contro la Roma senza particolari defezioni, eccezion fatta per Kristensen, che ne avrà fin dopo la sosta. Nel consueto 3-5-2 in porta ci sarà Okoye. In difesa favorito di nuovo Bertola rispetto a Goglichidze dopo la buona prestazione fornita contro l’Atalanta, completeranno la linea Kabasele e Solet. Sulle fasce Zanoli e Kamara, con Karlstrom in cabina di regia. Atta è imprescindibile, mentre per completare la linea in vantaggio su tutti c’è Ekkelenkamp. Davanti Davis è sulla via del recupero, ma in allenamento è stato tenuto ancora sulla corda Buksa, che potrebbe affiancare quindi di nuovo Zaniolo (da Udine, Davide Marchiol).