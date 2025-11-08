Lecce, partito il restyling del Via del Mare: i tempi e le prime mosse per la ristrutturazione

Sono iniziati ufficialmente i lavori per la costruzione della copertura dello stadio "Via del Mare" di Lecce. Un progetto che parte con il conto alla rovescia in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.

L’intervento all'impianto entra finalmente nella fase operativa, visto che il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti respinto la richiesta di sospensiva, consentendo di procedere con il secondo lotto dei lavori, quello dedicato alla realizzazione della copertura.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, l’obiettivo è duplice: completare l’opera entro la metà di agosto e, allo stesso tempo, ridurre al minimo i disagi per il pubblico. Queste linee guida sono state definite durante un incontro svoltosi a Taranto nella sede della struttura commissariale, alla presenza del commissario dei Giochi, Massimo Ferrarese, e del presidente del consorzio Build, l’impresa incaricata dei lavori.

Il progetto originario prevedeva un montaggio "a spicchi" della copertura, con lavorazioni per settori che avrebbero limitato l’accesso solo alle zone interessate, consentendo comunque lo svolgimento delle attività sportive. Tuttavia, il piano è stato rivisto: ora si procederà prima con tutte le opere preparatorie, mentre l’installazione della copertura sarà eseguita tra la fine di maggio e Ferragosto, sfruttando la pausa estiva e l’assenza di competizioni.

Durante lo stesso periodo verrà effettuato anche lo spostamento e la centratura geometrica del campo da gioco, intervento già previsto nel primo lotto dei lavori. Le due operazioni si svolgeranno contemporaneamente e saranno attentamente coordinate per evitare interferenze e garantire il rispetto delle scadenze stabilite.