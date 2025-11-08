Reggiana-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: partono dal 1' Gondo e Debenedetti
Si è alzato il sipario, nella serata di ieri, sulla 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto per la stagione, nella giornata di domani: questo pomeriggio, però, ben sette confronti in programma, di cui cinque alle ore 15:00.
Tra questi, quello che si giocherà al 'Mapei', dove la Reggiana affronterà la Virtus Entella: poche sorprese da ambo le parti, con il solo Chiappella che in avanti torna con Debenedetti dal 1'; la novità, anche per la formazione di casa, riguarda l'attacco con Novakovich in panchina dopo la doppietta di Avellino e Gondo titolare come nel derby vinto contro il Modena.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Bonetti; Marras, Bertagnoli, Charlys, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Gondo. All: Dionigi
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Franzoni, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario; Fumagalli, Debenedetti. All: Chiappella.
Qua, invece, il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocata
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Sabato 8 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro
Ore 15:00 - Frosinone-Modena
Ore 15:00 - Mantova-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella
Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Padova 14
Juve Stabia 14*
Bari 13
Virtus Entella 13
Empoli 11
Sudtirol 11
Mantova 8
Spezia 8**
Pescara 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più