Settimo k.o. di fila in Europa per i Rangers, Barron: "Sentiamo tutti questa delusione"

Delusione in casa Rangers dopo il k.o. per 2-0 contro la Roma a Ibrox, nella quarta giornata della fase campionato della UEFA Europa League. Dopo le parole del tecnico Danny Röhl, anche Connor Barron e Jack Butland hanno commentato la prestazione e il momento della squadra.

Il centrocampista, intervistato da UEFA.com, ha analizzato così la partita: "A tratti siamo riusciti a portarci in buone zone di campo, ma la palla non è mai rimbalzata nel modo giusto per noi. Siamo delusi dal risultato, soprattutto contro una squadra di alto livello come la Roma, ma possiamo imparare molto da questa gara".

Barron ha poi parlato del difficile momento europeo del club, arrivato alla settima sconfitta consecutiva nelle competizioni UEFA: "Tutti noi sentiamo la delusione di non essere riusciti ancora a ottenere punti. Tuttavia, ci restano quattro partite e dobbiamo mostrare fame e determinazione per raccogliere il maggior numero di punti possibile".

Sulla stessa linea il portiere Butland, ai microfoni di TNT Sports: "Abbiamo avuto alcune occasioni, così come loro, ma i due gol che abbiamo concesso sono arrivati troppo facilmente. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, ma a questo livello affrontiamo squadre di altissima qualità: se non sei al massimo, vieni punito. E nel primo tempo non lo siamo stati".