TMW Palermo, Inzaghi: "Dobbiamo riprenderci e tornare a fare quello che abbiamo fatto all'inizio"

Prosegue il momento nero del Palermo. La formazione siciliana esce con un pareggio per 1-1 da Chiavari contro l'Entella. Alla rete iniziale di Tiritiello ha risposto il rosanero Pohjanpalo nella seconda frazione di gara con i rosanero che sono al sesto posto in classifica troppo lontani dalla vetta. E al termine del match del "Sannazzari", il tecnico Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa:

Un'analisi della partita.

"Spiace per il risultato. Io devo guardare la prestazione con palo di Augello e l'occasione di Le Douaron. La gara, fino al gol loro, sembrava abbastanza in controllo. E' chiaro che in questo momento prendiamo dei gol assurdi per una squadra che deve ambire a diventare grande. Quando vai sotto diventa tutto più complicato. Nel secondo tempo la squadra ha reagito e segnato, poi è entrata un po' di frenesia. Bisogna ripartire, spiace per la gente che c'era. Dobbiamo riprenderci e tornare a fare quello che abbiamo fatto nelle prime giornate".

Entella più pericolosa nelle ripartenze?

"Ne abbiamo avute anche noi. Si poteva vincerla, ma abbiamo rischiato perché sapevamo che la vittoria era importante per noi".

Il cambio all'intervallo con Bereszynski per Diakité è stato per un problema fisico o tecnico?

"Ho Bereszynski, Diakité e Pierozzi che possono interpretare bene questo ruolo".