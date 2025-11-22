Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna, Dominguez: "Mi sono sentito bene oggi, il ritmo partita lo si trova giocando"

Bologna, Dominguez: "Mi sono sentito bene oggi, il ritmo partita lo si trova giocando"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:39
Davide Marchiol

17.30- Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa , giocatore dell' Bologna, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella dodicesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17.35 - Inizia la conferenza stampa.

Siete primi in classifica:
"Siamo una squadra fortissima, vuol dire questo, siamo in una parte importantissima della classifica".

Il lavoro di Italiano:
"Lui ci carica molto in settimana, faccio i complimenti ai miei compagni, abbiamo fatto una grande gara, sono contento io come loro per la prestazione".

Sei tornato dopo tre mesi, pensi alla lista UEFA?
"Secondo me non tornerò (ride ndr). E' da un po' che non giocavo, mi sono sentito bene oggi, sapete che il ritmo partita non lo si trova in allenamento, mi ha fatto bene giocare oggi".

17.38 - Finisce la conferenza stampa.

