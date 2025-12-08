Mantova-Reggiana, le formazioni ufficiali: Fedel e Bonfanti dal 1°. C'è Quaranta in difesa

Emergenza difensiva per il Mantova di Possanzini che deve schierare Fedel terzino sinistro con Maggioni sulla corsia opposta e la coppia Cella-Castellini in mezzo. In avanti spazio a Bonfanti per l'infortunato Mancuso al centro dell'attacco con Ruocco e Galuppini ai suoi fianchi, mentre Wieser agirà da mezzala al fianco di Trimboli e Artioli.

La Reggiana di Dionigi risponde con Gondo unica punta supportato da Girma e Portanova, a centrocampo Charlys affianca Reinhart in mezzo con Marras e Bozzolan esterni, mentre in difesa c'è Quaranta al fianco di Papetti e Magnani. Queste le formazioni ufficiali:

Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Cella, Castellini, Fedel; Artioli, Trimboli, Wieser; Galuppini, Bonfanti, Ruocco. A disposizione: Andrenacci, Botti, Mullen, Pittino, Majer, Paoletti, Falletti, T. Marras, Mensah, Caprini, Fiori. Allenatore Davide Possanzini.

Reggiana (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Quaranta; Marras, Charlys, Reinhart, Bozzolan; Portanova, Girma; Gondo .A disposizione: Seculin, Rozzio, Libutti, Bonetti, Rover, Bertagnoli, Štulac, Mendicino, Vallarelli, Tavsan, Novakovich, Lambourde. Allenatore Davide Dionigi