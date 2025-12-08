Crisi Fiorentina, Sorrentino difende Vanoli: "L'uomo giusto al posto giusto"

Niente da fare, la Fiorentina non è ancora riuscita a trovare la scossa giusta per tirarsi fuori dalle sabbie mobili di un inizio di stagione fino a qui disastroso. Dopo l'illusorio gol di Mandragora su calcio di rigore, i viola sono crollati anche al Mapei Stadium sotto i colpi del Sassuolo, che si è imposto 3-1 sulla squadra di Vanoli.

L'ex portiere Stefano Sorrentino dagli studi de La Domenica Sportiva su Rai 2 ha analizzato le difficoltà di Kean e compagni, partendo dalla comunicazione portata avanti dal tecnico anche dopo l'ultima gara. Queste le sue parole: "Le parole di Vanoli in conferenza stampa dopo la partita mi sono piaciute molto. Paolo in questo momento è l’allenatore giusto nel posto giusto. L'unico problema che vedo è che da quando è arrivato nessun giocatore ha avuto un miglioramento, ha dato un qualcosa in più, di solito quando si cambia allenatore succede, invece la Fiorentina è rimasta piatta", le sue parole.

Poi Sorrentino ha spiegato che ora come ora andrebbero richieste risposte soprattutto ai giocatori: "Al di là dell’allenatore e della tifoseria, i giocatori che vanno in campo sono piatti. È crollato anche uno come De Gea che è un campionissimo, questo è il dato peggiore che possa esserci. Ripeto però, conosco Vanoli e sono convinto che sia l’uomo giusto. Lo vedo concentrato, attivo, con idee, ma ha bisogno della reazione dei giocatori più importanti della Fiorentina".