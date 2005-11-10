Como-Venezia 1-0: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (36' st Smolcic), Jacobo Ramon, Kempf, Kaiki; Ricci (28' st Perrone), Milla; Da Cunha (28' st Liberali), Nico Paz (28' st Caqueret), Baturina (39' st Alex Valle); Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Kambwala, Papaccioli, Kennedy. All.: Fabregas
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (17' st Sagrado), Busio (9' st Kike Perez), Sohm (17' st Basic), Helgason (33' st Rrahmani), Mazzocchi; Adams, Lauberbach (9' st Yeboah). A disposizione: Montipò, Schingtienne, Haps, Fanne, Mohammed, Bella-Kotchap, Dagasso, Duncan, Lisman, Toni Fernandez. All.: Nicola
Arbitro: Ferrieri Caputi
Marcatore: 43' Da Cunha rig. (C)
Ammoniti: Sohm (V), Juan Jesus (V), Kaiki