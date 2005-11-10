Lazio, Gattuso chiede gli straordinari per scappare dall'Inter: 10 su 11 sono sempre gli stessi

La Lazio vuole mettere pressione vera all'Inter, ma anche ai cugini della Roma. La squadra biancoceleste affronta a breve il Cagliari di Fabio Pisacane allo stadio Olimpico e l'occasione è ghiotta. Sì perché l'Inter ha perso il derby nella notte di Halloween, con la Roma che si è portata a -1 dalla vetta.

Con una vittoria dunque la squadra di Gattuso si porterebbe a +3 dall'Inter e +4 sui giallorossi. L'allenatore risolve l'unico vero dubbio di formazione puntando su Sutalo in difesa e non Doekhi: c'è l'ex Ajax in coppia con Provstgaard a protezione della porta di Mandas. Per il resto, squadra che vince non si cambia: Pinamonti ancora out, c'è Noslin con Isaksen e Zaccagni. In mezzo fanno gli straordinari Frattesi, Belahyane e Taylor. Di fatto, rispetto alla vittoria con il Sassuolo è stato cambiato solo Diogo Leite, con Provstgaard. Più in generale, a parte il dubbio sulla coppia centrale con Doekhi e Sutalo in ballottaggio, dopo qualche iniziale esperimento Gattuso non ha mai cambiato, puntando sempre sugli stessi 10 su 11. Si ricorda giusto Cancellieri dal 1' con Milan e Venezia, Pinamonti con l'Udinese, Dia con il Genoa, oltre al primo 11 molto diverso visto nella prima di campionato.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gatuso.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Fadera, Maldini; Nzola. Allenatore: Fabio Pisacane.