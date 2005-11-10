Il Cagliari gela l'Olimpico al 20': Fazzini per Nzola, la Lazio parte male
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Daniele Najjar
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Oggi alle 15:25Serie A
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01.11.2026 15:25Serie A
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Passa in vantaggio il Cagliari allo stadio Olimpico: Fadera punta Belahyane e approfitta di un pallone difeso male dal centrocampista per servire Nzola in mezzo, l'ex Spezia e Fiorentina fa centro da pochi passi. Lazio-Cagliari 0-1 al 20'.
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