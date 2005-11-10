Milan, Pulisic: "In questo stadio non è facile fare due gol in avvio. Felice per il gol"
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Gaetano Ferraiuolo
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Oggi alle 19:30Serie A
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08.11.2026 19:30Serie A
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Christian Pulisic, nuovamente decisivo dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, è tornato a fare la differenza in casa Milan. Oggi trentacinquesimo gol in Italia per il fantasista rossonero che, ai microfoni di DAZN, ha dichiarato quanto segue: “Sin dal primo minuto abbiamo dimostrato di essere scesi in campo con la mentalità giusta, non era facile segnare due gol in avvio di match in uno stadio del genere. Siamo contenti per aver aggiunto tre punti alla nostra classifica. Mi sento molto bene fisicamente, voglio segnare sempre più gol e sono contento di averne segnati due consecutivi come non capitava da tanto tempo".
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