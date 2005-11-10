Atalanta, Sarri: "La settimana prossima avremo cinque giocatori. La situazione è deprimente"

Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul campo del Monza: "Abbiamo fatto un primo da squadra timorosa nel giocare a calcio. Una volta fatto il gol, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, avendo anche diverse palle gol. Gli ultimi cinque era tutto proiettato al mantenimento del risultato. Tra il gol, che penso sia stato al quarto minuto, fino all'ottantacinquesimo abbiamo fatto bene anche nell'attacco degli spazi. Non abbiamo rubato niente a vincere la partita, nonostante i venti minuti di sofferenza iniziali".

All'intervallo avete aggiustato le distanze o il carattere?

"Abbiamo sistemato due o tre cosine che non stavano funzionando. Abbiamo liberato la testa, abbiamo fatto gol e ritrovato fiducia. Loro hanno abbassato i ritmi rispetto ai primi venti minuti e per noi è stato più facile".

All'intervallo si sono parlati tra di loro?

"Quello che si sono detti tra di loro non lo so. Ciò che ho detto io lo so; era strano non lo avessero fatto nel primo tempo perchè era tutto preparato ieri".

E' una sosta un pò più piacevole questa?

"La difficoltà è che Kessiè e Kolasinac vanno con le Nazionali. Tra i nazionali e gli infortunati, la settimana prossima avremo cinque giocatori. La situazione nostra è questa: deprimente".