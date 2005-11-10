L'Inter giganteggia per 45 minuti sul Como: a San Siro il parziale è 2-0, Thuram sugli scudi
Giacomo Iacobellis
C'è solo l'Inter a San Siro dopo 45 minuti di gioco contro il Como. Gran primo tempo dei nerazzurri, che vanno negli spogliatoi sul 2-0 grazie alle reti di Pio Esposito al 12' e Marcus Thuram al 19', ma soprattutto grazie a una prestazione a dir poco aggressiva. Lariani finora imprecisi a livello difensivo e impalpabili nella metà campo avversaria.
L'Inter ci mette 12 minuti a sbloccarla
Sotto gli occhi di Antonio Conte, presente in tribuna a San Siro, Francesco Pio Esposito gonfia la rete dopo appena 12 minuti. Bel lavoro del centravanti classe 2005 sul coetaneo Jacobo Ramon, per prendere posizione in area di rigore sull'assist di Spence dalla destra (nato da un'intuizione di Thuram) e infilare Sanchez per il gol dell'1-0. Tutto questo dopo un tiro alto di Nico Paz al 6' e una progressiva supremazia territoriale nerazzurra.
Valle regala a Thuram l'assist per il raddoppio
Il Como accusa il colpo e al 19' subisce pure il 2-0. Stavolta l'Inter sfonda a sinistra con Dimarco che premia l'inserimento di Zielinski, il suo cross viene rinviato male da Valle che fa carambolare la palla sui piedi di Thuram. Il francese ringrazia e insacca il raddoppio. Al 30' la Beneamata sfiora addirittura il tris, quando Pio Esposito calcia di prima mandando la sfera di poco a lato dopo una bella azione manovrata da Zielinski-Spence-Thuram. Troppa Inter e troppo poco Como finora a San Siro, il parziale è più che meritato.