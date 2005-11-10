Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: Vanoli lancia Oulai e Gonçalves, Spalletti sorprende

Tutto pronto al Franchi per la sfida che chiuderà l’undicesima giornata e che manderà di nuovo la Serie A in pausa tra la Fiorentina e la Juventus, fischio di inizio in programma alle 20:45. Paolo Vanoli lancia a sorpresa Christ Inao Oulai e Goncalves a centrocampo al posto di Fagioli e Brescianini. Spalletti si affida ai brasiliani Bremer e Douglas Luiz, rimasti fuori dai titolari ad Alkmaar, e davanti sceglie il tandem formato da Kolo Muani e Woltemade, che ha smaltito l’influenza accusata nelle ultime ore. Parte in panchina Alajbegovic, sostituito da Boga.

Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescianini, Ranieri, Valdepenas, Beto, Gnonto, Fagioli, Mazzeo, Pirrò, Beldenti.

Allenatore: Paolo Vanoli.

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Boga; Woltemade, Kolo Muani.

A disposizione: Pinsoglio, Neto, Celik, Kelly, Rugani, Sarr, Zhegrova, Alajbegovic, Ekhator.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Colombo

Assistenti: Baccini / Ceccon

IV Uomo: Maresca

VAR: Di Paolo

A-VAR: Meraviglia