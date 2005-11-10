Colonnese: "Questa Lazio è tutto merito di Gattuso. Il Napoli sembra a fine ciclo"

Ai microfoni di TMW l'ex difensore Francesco Colonnese ha parlato del pareggio per 1-1 fra Napoli e Lazio nella gara delle 12.30: "La Lazio ha fatto un ottimo risultato, ha fatto una partita seria contro un Napoli che arrivava da brutte prestazioni. Non era facile, è stata brava a giocarsela alla pari ed è venuto fuori un ottimo risultato".

La sorprende di più Gattuso o il gruppo di giocatori?

"I meriti vanno dati agli allenatori. Spesso vengono additati come colpevoli, quindi oggi mi sento di dire che la vittoria più importante di questa Lazio è di Gattuso. Lui è riuscito a farsi capire dalla squadra e a far capire il suo credo calcistico, sta facendo la stagione più bella della sua carriera da allenatore ed è il giusto coronamento dopo le difficoltà avute in Nazionale. Sono contento per lui, è la dimostrazione che dopo i periodi di sofferenza arrivano anche quelli di gioia. Non bisogna abbattersi, ha rivitalizzato giocatori che non sembravano all'altezza ed il merito è tutto suo. Non scordiamoci che mancano anche dei titolari dello scorso anno, mancavano Romagnoli, Zaccagni, Rovella, Guendouzi… Complimenti a Gattuso quindi. Ho la sensazione che se dopo il primo tempo non avesse perso Sutalo e Tavares avrebbe fatto anche qualcosa di più".

Si aspettava questo Frattesi?

"Finalmente sta dimostrando la sua qualità, è tornato quel giocatore che fa la differenza. Non me lo aspettavo, poteva aver perso fiducia e invece è stato bravissimo, è un centrocampista completo, in questo momento la miglior mezzala che c'è in Italia".

Quali gli obiettivi della Lazio?

"Deve giocare per i primi 4 posti, delle big gli è rimasta solo la Roma e l'Inter. Ora la Lazio si sta rendendo conto di potersela giocare con tutti".

Il Napoli come lo vede? Sta finendo un ciclo?

"Arrivare nelle prime quattro non sarà semplice, il distacco è già importante. Al Napoli ci sono giocatori che non riescono ad essere decisivi. Forse siamo alla fine di un ciclo, magari i calciatori che ha in rosa hanno bisogno di nuovi stimoli. Ci sta, possono esserci cali di concentrazione, il Napoli ha problemi in difesa e in attacco, secondo me dovrebbe comprare qualcosa in quei due reparti".