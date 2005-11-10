Dentro Ricci per Perrone e Smolcic per Baturina: doppio cambio del Como nell'intervallo
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 19:12Serie A
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08.11.2026 19:12Serie A
Cesc Fabregas ne cambia subito due contro l'Inter: i suoi lariani devono rimontare due reti in questo secondo tempo di San Siro.
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Doppio cambio per il Como a San Siro. Al 46' dentro Samuele Ricci per Perrone a centrocampo e Ivan Smolcic per Baturina. Mister Cesc Fabregas ridisegna dunque i suoi lariani per il secondo tempo contro l'Inter, che li vede attualmente in svantaggio di due reti.
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