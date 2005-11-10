Juventus, Canevali: "Lavoriamo per tornare a vincere. Adesso ci serve un'anima più italiana"

L'ad della Juventus Giovanni Carnevali, intervenuto durante l'Assemblea degli azionisti in casa bianconera, ha parlato delle trasformazioni in corso: "Ogni giorno provo a comprendere sempre meglio la storia della Juventus e i valori che tutti noi dobbiamo rappresentare. So che non è semplice, ma amo le sfide, le novità e la competizione in ogni ambito. Credo che la nostra società abbia grandi possibilità di sviluppo, non soltanto per quanto riguarda lo stadio e l’area sportiva, ma anche per tutti gli altri asset: Stadium, Museum, J-Hotel e J-Medical. Quando osservavo queste realtà dall’esterno, le consideravo un grande valore aggiunto e un motivo per riconoscere la forza della Juventus, una società con opportunità importanti che poche altre possono vantare. È un potenziale che mi piace molto e che voglio trasmettere anche ai miei collaboratori. Sono consapevole che i risultati degli ultimi anni non siano stati positivi. In passato ho avuto modo di confrontarmi con la Juventus anche in occasione di alcune trattative. Ritengo però che proprio nei momenti più complicati sia necessario agire per raggiungere nuovi traguardi.

Dobbiamo affrontare questa fase con determinazione, entusiasmo e unità. Le possibilità per riuscirci ci sono: lo meritano tutti voi e, soprattutto, i nostri tifosi. Il nostro obiettivo deve essere quello di ritrovare entusiasmo e senso di appartenenza. Ho avuto la fortuna di incontrare collaboratori molto preparati e competenti. Non ho voluto seguire la strada, spesso percorsa, di affidarmi a numerose figure esterne. L’unica scelta in ambito tecnico è stata quella di Ricky Massara. Insieme a Marco Ottolini possiamo costruire un gruppo di lavoro solido e all’altezza della Juventus. Stiamo portando avanti diverse iniziative, tra cui la creazione di una nuova area scouting, che in precedenza mancava. Vogliamo riportare la società a essere ambiziosa e costruire una squadra capace di tornare a vincere. Il nostro impegno sarà totale, ma oggi servono soprattutto programmazione, competitività e continuità. È fondamentale avere un progetto chiaro e condiviso che coinvolga la prima squadra, la Next Gen e il settore giovanile.

Quest’ultimo deve tornare a essere, come già accaduto negli anni passati, uno dei punti di forza della società, formando giovani destinati a rappresentare il futuro della Juventus. Vogliamo inoltre valorizzare maggiormente l’identità italiana. Anche il settore femminile, nel quale la Juventus è stata tra le prime società a investire, rappresenta un ambito in forte crescita. Basta guardare ai risultati ottenuti all’estero per comprendere le potenzialità di questo movimento. In Italia lo sviluppo procede più lentamente, ma la Juventus è molto apprezzata per il lavoro svolto. Il nostro club deve essere un esempio non soltanto sul campo, ma anche fuori, attraverso l’inclusione, il rispetto, la sostenibilità ambientale e il rapporto con il territorio. Abbiamo un potenziale enorme e dobbiamo rimanere vicini alle nuove generazioni"