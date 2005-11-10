Approvazione bilancio d'esercizio 2026 della Juventus: rosso di 66 milioni, pesa il mercato

Durante l'Assemblea degli Azionisti in casa Juventus ha preso la parola anche il Chief Financial Officer, Stefano Cerrato, che ha ripercorso quanto accaduto nella scorsa stagione sul piano finanziario e sportivo, introducendo il primo punto all’ordine del giorno, relativo all’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026.

L’esercizio 2025-26 della Juventus registra un rosso di 66 milioni di euro, rispetto ai 58 milioni della stagione precedente. Sul fronte dei costi si segnala una riduzione di 42 milioni, mentre le entrate legate alle sponsorizzazioni si sono mantenute su livelli superiori ai 120 milioni. A pesare sul risultato è stato soprattutto il calo dei proventi derivanti dalle cessioni dei calciatori, passati da 110 a 58 milioni. Per quanto riguarda la stagione in corso, la previsione resta negativa: incidono in particolare i minori introiti garantiti dall'Europa League rispetto alla Champions League. A determinare il risultato finale saranno anche il rendimento sportivo e le operazioni di mercato previste nelle finestre di gennaio e giugno.