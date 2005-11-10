Porto, Farioli: "Il Napoli è forte anche con le assenze, noi non ci snatureremo"

Il Porto si prepara alla sfida di domani contro il Napoli, valida per la quarta giornata della 'Fase Campionato' della Champions League. Alla vigilia del match, l'allenatore Francesco Farioli interverrà in conferenza stampa per presentare la partita. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro coi media.

Comincia la conferenza stampa di Francesco Farioli: "Il Napoli ha qualità anche con qualche assente, è una squadra forte e competitiva. Ma anche noi lo siamo. Loro hanno vinto due scudetti negli ultimi anni, noi sfrutteremo le nostre possibilità per fare una bella partita. Vogliamo andare in campo con grande determinazione. Il Napoli è una società cresciuta tanto, con De Laurentiis è da anni in Champions, ha vinto due scudetti.

Il Napoli ha tanti infortuni.

"Abbiamo cercato di capire chi potranno essere i loro titolari, ci faremo trovare pronti".

Quale sarà la mentalità del Porto?

"Il mio obiettivo è arrivare in attacco e segnare. Sono qui da 60 partite, siamo cresciuti, portiamo palla, la costruzione c'è. E domani saremo il solito Porto anche col pressing giusto".