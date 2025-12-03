Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dal Milan a Craven Cottage, Chukwueze ha svoltato. Ma il riscatto per il Fulham è monstre


© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 18:30Serie A
Tommaso Bonan

Dalla panchina col Milan alle esultanze di Craven Cottage. La stagione di Samuel Chukwueze era iniziata nel peggiore dei modi, con un ruolo marginale nella rosa di Allegri, la panchina di metà agosto in Coppa Italia col Bari e quella contro il Lecce, intervallate dai 25' in campo nel disastro del Milan alla prima di campionato contro la Cremonese. E poi? Ecco il mercato in aiuto, con l'operazione lampo che negli ultimi minuti della sessione estiva lo fa volare in Premier League.

Prestito oneroso e panchina. Ad accoglierlo il Fulham, che lo preleva dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto ad una cifra non indifferente. Ma di questo ne parleremo tra poco. L'inizio nel campionato inglese non è dei migliori: non convocato col Leeds, in panchina col Brentford, poi ecco che aumenta il minutaggio. Arriva anche il primo assist, contro il Bournemouth alla settima giornata, poi un infortunio al polpaccio che ne rallenta la crescita, ma dopo due gare out arriva la continuità. A novembre l'esterno nigeriano è sempre sceso in campo, con altri due assist a referto conditi dalla doppietta ancora fresca (i primi gol in Premier) messa a segno nella rocambolesca sconfitta contro il Manchester City (4-5).

Quanto serve per trattenerlo in Premier. E adesso? Il Fulham se lo gode, conscio di avere un giocatore che all'età di 26 anni è nel pieno della maturazione calcistica. Per giugno, però, serviranno diversi soldi nel caso il club inglese decidesse di puntare ancora su di lui. E qui torniamo al diritto di riscatto di cui sopra. La cifra in questione, concordata col Milan al momento della firma sul trasferimento, è di 30 milioni di euro (poco meno). Un numero importante, ma che potrebbe essere giustificato da quello che Chukwueze riuscirà a dimostrare in campo nei prossimi mesi.

