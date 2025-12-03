Genoa, De Rossi: "Fini ha bisogno di tempo. Carboni? Non parlo di singoli in pubblico"

Ko rovinoso per il Genoa, che cade contro l'Atalanta in Coppa Italia e saluta la competizione. Daniele De Rossi al termine della gara ha parlato così di quanto visto a Bergamo: "Se siamo aggressivi da una parte è chiaro che occorre migliorare anche la fase difensiva, altrimenti concederemo tante palle goal agli avversari. Dobbiamo migliorare. Abbiamo provato Norton-Cuffy come braccetto e si è impegnato molto nonostante tutto. Poi su quello che sarà il mercato non intendo parlare.".

Si aspettava di più da Carboni?

"Non mi piace parlare dei singoli in pubblico: analizzeremo tutto domani. Penso che non è facile dover dimostrare tutto fin da subito, figuriamoci quando giochi 10 contro 11. Non valuto negativamente le prestazioni degli altri, dall'altra occorre sempre dare fiducia alla squadra".

Cosa ne pensa della prestazione di Fini?

"Chiaro che c'è bisogno di tempo. Lui può giocare in tutti i ruoli dell'attacco: sta provando sempre a saltare l'uomo per cercare di dare una mano davant. Nel complesso dobbiamo migliorare, ma siamo contenti dell'atteggiamento al di là del risultato: tengo anche a ringraziare i nostri tifosi sempre presenti anche oggi a Bergamo".