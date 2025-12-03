Il Napoli passa alla mezzora contro il Cagliari: Lucca trova il secondo gol in azzurro
TUTTO mercato WEB
Il Napoli passa poco prima della mezzora nel match di Coppa Italia contro il Cagliari. La rete è di Lorenzo Lucca, al secondo gol in azzurro, su sviluppo di calcio d'angolo: tocco corto tra Politano e Vergara, cross dell'ex Reggiana e colpo di testa vincente sul secondo palo del centravanti classe 2000.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Cagliari a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Ora in radio
18:35Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
La protesi peniena, la 'barricata' a Formello, lo scontro con Lotito: tutte le verità di Juan Bernabé
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile