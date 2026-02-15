Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari-Sudtirol 1-2, le pagelle: Manè, pomeriggio da incubo

© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com
Oggi alle 17:15Serie B
Stefano Esposito

Risultato finale: Bari-Sudtirol 1-2

BARI

Cerofolini 6 - Incolpevole sul tap-in di Merkaj e beffato dalla deviazione ravvicinata di Manè sulla punizione di Casiraghi. Fa quello che può per tenere in piedi i suoi con un paio di parate d'istinto.

Cistana 5,5 - Prova a guidare la linea, ma la difesa balla troppo. Ha il merito di servire l'assist per il gol di Rao che riapre la gara, ma dietro concede troppo spazio a Merkaj.

Odenthal 5,5 - Meglio rispetto ai compagni di reparto per senso della posizione, ma naufraga anche lui nella ripresa quando il Sudtirol alza il ritmo.

Mantovani 5 - Fatica a leggere i tagli degli attaccanti biancorossi. Longo lo richiama dopo un primo tempo opaco per passare alla difesa a quattro. Dal 46’ Moncini 6 - Lotta e fa a sportellate. Non trova il gol ma la sua presenza fisica aiuta la squadra ad alzare il baricentro.

Manè 4 - Pomeriggio da incubo. Prima causa il fallo della punizione dal limite, poi, sugli sviluppi della stessa, infila il proprio portiere con un intervento goffo nel tentativo di anticipare El Kaouakibi.

Braunoder 6 - Uno dei pochi a mantenere la lucidità. Cerca di dettare i tempi, ma spesso si trova a rincorrere gli avversari in inferiorità numerica a metà campo.

Traoré 5 - Spento e poco incisivo. Non riesce mai a creare superiorità numerica e si perde in inutili preziosismi. Dal 68’ Gytkjaer 5,5 - Entra nel momento di massimo sforzo, ma non riceve palloni giocabili in area.

Dorval 6 - Spinge con costanza sulla sinistra e arriva spesso al cross, confermandosi l'esterno più in palla dei pugliesi.

Cavuoti 5,5 - Qualche sprazzo di talento nel primo tempo, ma sparisce dal campo nella ripresa. Dal 79’ Esteves s.v.

Piscopo 5 - Si vede pochissimo. Non riesce a legare il gioco tra centrocampo e attacco e viene giustamente sostituito. Dal 46’ Rao 7 - L'uomo della speranza. Entra con la fame giusta e realizza un gran gol con un tiro a giro che batte Adamonis.

Cuni 5,5 - Tanto movimento, ma conclude poco o nulla verso la porta. La difesa del Sudtirol lo scherma bene. Dal 68’ Artioli 6 - Entra bene, dando dinamismo alla manovra nel finale.

Moreno Longo 4,5 - Squadra che sembra aver perso certezze. Il cambio di modulo nella ripresa porta il gol di Rao, ma la gestione difensiva resta preoccupante.

SUDTIROL

Adamonis 6 - Sicuro nelle uscite e reattivo sui tentativi dal limite del Bari. Non può nulla sulla perla di Rao.

El Kaouakibi 6,5 - Prova di grande solidità. Innesca indirettamente l'autogol di Manè con la sua pressione in area piccola.

Kofler 7 - Una garanzia. Non sbaglia un intervento, dominando nel gioco aereo e chiudendo ogni varco.

Veseli 6,5 - Esperienza al servizio della squadra. Gestisce i momenti difficili con grande calma olimpica.

Molina 6 - Ordinato in fase di possesso, attento a non lasciare troppo spazio a Dorval. Dal 69’ Davi F. 6 - Svolge il compito richiesto da Castori nel finale.

Crnigoj 6 - Tanta sostanza a metà campo. Recupera palloni e fa ripartire l'azione con precisione. Dal 46’ Tait 6,5 - Il suo ingresso dà equilibrio. Partecipa all'azione del vantaggio con un ottimo inserimento.

Tronchin 6 - Gara di sacrificio. Fa filtro davanti alla difesa finché ne ha. Dal 57’ Frigerio 6 - Entra per dare freschezza e sostanza.

Casiraghi 7,5 - L'uomo in più. Suo il tiro che propizia il primo gol, sua la punizione velenosa che causa l'autogol di Manè. Piede fatato.

Davi S. 6,5 - Instancabile sulla fascia. Una spina nel fianco costante per la difesa barese.

Verdi 6 - Qualche lampo dei suoi, ma gioca a ritmi troppo bassi per incidere davvero. Dal 46’ Merkaj 7 - Impatto devastante. Gli bastano due minuti per sbloccare la gara con un tap-in rapace.

Pecorino 6,5 - Fa un lavoro enorme per la squadra, proteggendo palla e facendo salire i compagni. Gli manca solo il gol. Dall’81’ Tonin s.v.

Fabrizio Castori 7,5 - Legge la partita in modo magistrale. I cambi di inizio ripresa (Tait e Merkaj) spaccano il match. Vittoria di astuzia e solidità.

