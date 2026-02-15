Serie B, i risultati del pomeriggio: il Monza vince in rimonta. Spezia e Bari ancora ko
Nelle gare del pomeriggio di Serie B arrivano due sconfitte pesanti per due big in crisi come Bari e Spezia. I pugliesi cadono al San Nicola sotto i colpi del SudTirol in uno scontro salvezza: Merkaj apre le marcature con il raddoppio che arriva per una goffa autorete di Mane. Anche i liguri perdono fra le mura amiche del Picco, con la presenza di Pio Esposito, contro un Frosinone che vola sulle ali di Kvernadze e Ghedjemis. Vittoria interna infine per il Monza che supera in rimonta la Juve Stabia grazie alle reti di Hernani e Petagna che rispondono a Mosti.
25ª GIORNATA
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Cesena – Venezia 0-4
36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach
Domenica 15 febbraio 2026
Bari – SudTirol 1-2
48’ Merkaj (S), 75’ aut. Mane (S), 80’ Rao (B)
Monza – Juve Stabia 2-1
2’ Mosti (J), 50’ Hernani (M), 63’ Petagna (M)
Spezia – Frosinone 0-2
37’ Kvernadze, 56’ Ghedjemis
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara
Classifica:
Venezia 53*
Frosinone 52*
Monza 51*
Palermo 48*
Catanzaro 41*
Modena 40*
Juve Stabia 38*
Cesena 37*
SudTirol 33*
Carrarese 30*
Padova 29*
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 29*
Virtus Entella 25*
Reggiana 24
Mantova 23 *
Spezia 22*
Bari 21*
Pescara 15
* una partita in più