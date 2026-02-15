Indagine sulla patente nautica, l'avvocato di Pigliacelli: "Parte lesa, faremo chiarezza"

Questa mattina sulle pagine de La Repubblica si leggeva di un caso riguardante ei presunti verbali falsi per l'assegnazione di patenti nautiche a Palermo che vedeva fra i coinvolti dalle indagini anche il portiere del Catanzaro, e all'epoca dei fatti in forza ai rosanero, Mirko Pigliacelli.

I rappresentanti legali dell'estremo difensore classe '93 hanno diramato un comunicato, che riportiamo in seguito, per fare chiarezza sulla posizione del loro assistito e sottolineando come il calciatore sia parte lesa nell'indagine:

“Il Sig. Mirko Pigliacelli, per il tramite del suo legale Avv. Vittorio Coscarella, comunica di essere parte lesa nella medesima indagine della Procura di Palermo, che ha visto coinvolte numerose persone per le patenti nautiche rilasciate da una scuola siciliana. Lo stesso ha sostenuto regolarmente gli esami prima del ritiro estivo precampionato quando giocava con il Palermo. Il signor Pigliacelli si è reso disponibile ad essere ascoltato dai PM parlermitani ed è fiducioso che presto verrà fatta chiarezza su una vicenda che non lo appartiene“.