Torino-Bologna, le formazioni ufficiali: Simeone con Adams. Italiano sceglie Sohm
Tutto pronto all'Olimpico Grande Torino per la gara fra Torino e Bologna. Il tecnico di casa Marco Baroni non cambia granché rispetto alle indicazioni della vigilia, con Gineitis che vince il ballottaggio con Casadei. Davanti Simeone a sostegno di Adams.
In casa Bologna anche Vincenzo Italiano prova a dare continuità alle idee dei giorni scorsi, con Bernardeschi, Sohm e Rowe nel terzetto alle spalle di Santiago Castro.
Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 18 fra Torino e Bologna:
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
