Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Monza-Juve Stabia 2-1, le pagelle: Hernani decisivo, Abate a testa altissima

Monza-Juve Stabia 2-1, le pagelle: Hernani decisivo, Abate a testa altissimaTUTTO mercato WEB
Luca Esposito
Oggi alle 17:08Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Monza-Juve Stabia 2-1

MONZA

Thiam 5,5 – Ha un grande merito: non farsi abbattere dall’errore in avvio di partita, forse colpa anche di un rimbalzo anomalo sul terreno di gioco. Salva la porta ed evita la sconfitta.

Carboni 6 – In un paio di situazioni la palla danza pericolosamente in piena area piccola e ci mette una pezza. Attento. Dal 75’ Lucchesi 6 – Tiene a bada Gabrielloni.

Ravanelli 6 – Soffre un po’ la fisicità di Okoro, se la cava molto bene su Gabrielloni. Solido e concreto.

Birindelli 6 – Da braccetto ha comunque licenza di spingere, meglio quando la squadra in costruzione passa a quattro. Non devastante come in altre occasioni.

Azzi 7 – Anche nel primo tempo era stato tra i pochissimi a mostrare cattiveria agonistica e determinazione, dai suoi piedi nasce l’azione del gol decisivo. Un fattore fondamentale.

Obiang 5,5 – Il palleggio della Juve Stabia lo manda spesso a vuoto nel pressing, soffre più del previsto la qualità di Leone e Correia. Un passo indietro rispetto alle gare precedenti.

Pessina 5 – Da uno come lui, in B, ci si aspetta di più rispetto all’ordinaria amministrazione. Primo tempo quasi totalmente anonimo e privo di mordente, non è cambiato granché nella ripresa.

Ciurria 5 – Potremmo fare copia e incolla del commento precedente. Calciatori che hanno fatto grandi cose in A devono fare molto di più in cadetteria. Dal 75’ Bakoune sv.

Hernani 7 – Cos’altro si può dire di un calciatore che si è presentato con 4 gol in sei partite, ribaltando gare che sembravano totalmente compromesse? La mette all’incrocio dei pali dopo averci provato in tutti i modi per un’ora. Dall’80’ Dani Mota Carvalho sv.

Alvarez 5 – Fatica a trovare la posizione e viene puntualmente anticipato dai difensori centrali avversari. Non un guizzo, non una giocata di qualità. Prevedibile. Dal 60’ Petagna 6,5 – Tap-in a porta vuota e tre punti fondamentali per la classifica.

Cutrone 5,5 – Mezzo voto in più perché solo un riflesso importante di Confente gli nega la gioia del gol. Perde il duello aereo sia con Giorgini, sia con Bellich. Dall’80’ Colombo 6 – Entra bene in gara, con vivacità.

Paolo Bianco 6 - La forza dei singoli sopperisce alle difficoltà della squadra che, per il potenziale che ha, esprime troppo poco. Brutto primo tempo, bene nella ripresa ma i campani non avrebbero rubato nulla se fosse finita in parità.

JUVE STABIA

Confente 5,5 – Purtroppo per Abate continua ad alternare parate importanti a qualche errore che costa caro ai fini del risultato. Si esalta su Cutrone, rischia con un’uscita spericolata a ridosso della propria trequarti, è goffo nella respinta che vale il 2-1 di Petagna.

Bellich 6 – Sorpreso dalla corta respinta di Confente non riesce a chiudere su Petagna che lo anticipa e fa 2-1. Sarebbe ingeneroso attribuirgli delle responsabilità specifiche. In generale una prova discreta nel primo tempo e maggiore sofferenza nella ripresa.

Giorgini 5,5 – Non commette errori particolari, anzi nel primo tempo lotta senza timori reverenziali a cospetto di un attaccante di categoria superiore come Cutrone. Nella ripresa non sempre è ben posizionato su tanti cross che arrivano dalle fasce.

Dalle Mura 5,5 – Vince il ballottaggio con Kassama e si ritrova a cospetto di calciatori che, fino a due anni fa, venivano valutati milioni e milioni di euro in categorie superiori. Non sfigura, ma anche lui non è impeccabile nei secondi 45 minuti dopo una prima frazione generosa e senza alcuna sbavatura.

Carissoni 5,5 – Si rischia di essere ripetitivi, ma vale quanto detto per i compagni della difesa: considerato lo spessore dell’avversario fa tutto quello che può per contenere giocatori abituati a palcoscenici prestigiosi e che, per 45 minuti, non combinano niente di particolare. Ma nel secondo tempo soffre tanto i duelli individuali e viene giustamente richiamato in panchina. Dall'80' Ricciardi sv.

Cacciamani 6,5 – Grande personalità a cospetto dei top player biancorossi. Quando spinge sull’acceleratore è sempre un fattore, a tratti sembra di rivedere l’esterno devastante che ha incantato e sorpreso tutti a inizio stagione. Due volte vicino al gol, mai banale quando si tratta di costruire dal basso.

Mosti 6 – Come accaduto a Reggio Emilia segna dopo meno di 120 secondi facendosi trovare al posto giusto al momento giusto, di fatto sfrutta l’inatteso regalo dell’ex Thiam. Poco dopo si rende pericoloso con un altro inserimento dalle retrovie. Calo fisiologico dopo aver speso tutto quello che aveva. Dal 73' Dos Santos 6 - Viene dalla D, ma dal tocco di palla si evince sia un'altra intuizione vincente di Lovisa.

Leone 6,5 - Bel duello con Pessina, un ex campione d’Europa che si arrende ai costanti e vincenti raddoppi di marcatura del tuttofare gialloblu. Il classico regista dai piedi buoni che, alla lunga, ha meritato la maglia di titolare anche nella gestione Abate.

Correia 6,5 – Il suo primo tempo è da grandissimo giocatore e testimonia il super lavoro del ds Lovisa sul mercato. Personalità da veterano, come se militasse in questa categoria da una vita. Punta l’uomo, lo salta, calcia in porta, sforna assist, corre per quattro e sfiora anche il 2-2 con un tiro dai 20 metri disinnescato da Thiam.

Zeroli 5,5 – Media tra primo e secondo tempo. A tratti timido, a tratti fuori partita, forse perché deve svolgere anzitutto un lavoro oscuro in non possesso. Abate però gli chiede di inserirsi maggiormente nell’area di rigore avversaria e, nella ripresa, rispetta le consegne rendendosi pericoloso in più circostanze. Dal 73' Maistro 5 - Stavolta un impatto negativo, sbaglia quasi tutti i palloni che gioca.

Okoro 6 – Difficile giudicare la sua prestazione, è la classica gara in cui il centravanti deve fare reparto da solo badando a far salire la squadra e a sfruttare al meglio i pochi palloni a disposizione. Mette Cacciamani in condizioni di sfiorare lo 0-2, conquista tante punizioni preziose ed esce stremato. Dal 58' Gabrielloni 5 - Non è al top, ma non impatta. Falloso e mai pericoloso.

Ignazio Abate 6 – Per quanto visto nell’arco della gara è un risultato che punisce oltremodo i campani, subito in vantaggio e due volte vicini allo 0-2. Il Monza la vince con la forza dei singoli, un ko che non cancella quanto di eccellente fatto sino a oggi.

Articoli correlati
Serie B, i risultati del pomeriggio: il Monza vince in rimonta. Spezia e Bari ancora... Serie B, i risultati del pomeriggio: il Monza vince in rimonta. Spezia e Bari ancora ko
Serie B, i risultati al 45°: Juve Stabia e Frosinone corsare. Pari per il Bari Serie B, i risultati al 45°: Juve Stabia e Frosinone corsare. Pari per il Bari
Monza-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Cutrone con Alvarez. C'è Okoro dall'inizio... Monza-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Cutrone con Alvarez. C'è Okoro dall'inizio
Altre notizie Serie B
Bari ancora sconfitto in casa: scatta la protesta dei tifosi fuori dallo stadio San... Bari ancora sconfitto in casa: scatta la protesta dei tifosi fuori dallo stadio San Nicola
Bari-Sudtirol 1-2, le pagelle: Manè, pomeriggio da incubo Bari-Sudtirol 1-2, le pagelle: Manè, pomeriggio da incubo
Indagine sulla patente nautica, l'avvocato di Pigliacelli: "Parte lesa, faremo chiarezza"... Indagine sulla patente nautica, l'avvocato di Pigliacelli: "Parte lesa, faremo chiarezza"
Monza-Juve Stabia 2-1, le pagelle: Hernani decisivo, Abate a testa altissima Monza-Juve Stabia 2-1, le pagelle: Hernani decisivo, Abate a testa altissima
Serie B, i risultati del pomeriggio: il Monza vince in rimonta. Spezia e Bari ancora... Serie B, i risultati del pomeriggio: il Monza vince in rimonta. Spezia e Bari ancora ko
Empoli-Reggiana, le formazioni ufficiali: Portanova in panchina. Nasti fa 100 in... Empoli-Reggiana, le formazioni ufficiali: Portanova in panchina. Nasti fa 100 in Serie B
Ruznic su Begic: "Impressionato dalla tifoseria, ha scelto la Samp nonostante altre... Ruznic su Begic: "Impressionato dalla tifoseria, ha scelto la Samp nonostante altre offerte"
Serie B, i risultati al 45°: Juve Stabia e Frosinone corsare. Pari per il Bari Serie B, i risultati al 45°: Juve Stabia e Frosinone corsare. Pari per il Bari
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
3 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
4 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. Zaragoza più di Soulé
5 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus, John Elkann ha sentito Comolli, Chiellini e Spalletti dopo i fatti di ieri a San Siro
Immagine top news n.2 John Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali
Immagine top news n.3 Napoli, incontro fra Manna e l'agente di McTominay: sul piatto il rinnovo fino al 2030
Immagine top news n.4 Rosso a Kalulu, parla Rocchi: "Errore chiaro di La Penna, ma tutti cercano di fregarci"
Immagine top news n.5 Torna la Champions, ecco le designazioni arbitrali: Juve a Makkelie, Atalanta a Gozubuyuk
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Immagine top news n.7 Juve piena di rabbia: arbitri nel mirino. Chiellini e Comolli: "Non è calcio. È inaccettabile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Insistere stavolta ci ha portato al risultato. Serviva pazienza"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Sartori: "I contratti dei giocatori non centrano nulla con il nostro percorso, lo dico per l'ultima volta"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Bernardeschi: "La pressione fa parte del gioco. Vedrete che usciremo dalla crisi"
Immagine news Serie A n.4 Torino, Che Adams: "Il calcio è dei tifosi, difficile giocare senza molti di loro"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni: "Ilkhan ha avuto un attacco influenzale. Oggi conta il collettivo"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Bernardeschi: "Da questa situazione si esce stando sereni e compatti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari ancora sconfitto in casa: scatta la protesta dei tifosi fuori dallo stadio San Nicola
Immagine news Serie B n.2 Bari-Sudtirol 1-2, le pagelle: Manè, pomeriggio da incubo
Immagine news Serie B n.3 Indagine sulla patente nautica, l'avvocato di Pigliacelli: "Parte lesa, faremo chiarezza"
Immagine news Serie B n.4 Monza-Juve Stabia 2-1, le pagelle: Hernani decisivo, Abate a testa altissima
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i risultati del pomeriggio: il Monza vince in rimonta. Spezia e Bari ancora ko
Immagine news Serie B n.6 Empoli-Reggiana, le formazioni ufficiali: Portanova in panchina. Nasti fa 100 in Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana nel caos, Raffaele sempre in bilico: pronto Stendardo. Ma anche Faggiano trema
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Marino: "Siamo bravi ragazzi. Ma per vincere bisogna essere figli di buona donna"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Ravenna (in 9) torna al successo. Vince anche l’Ascoli. Livorno ko nel derby
Immagine news Serie C n.4 Fabio Gallo come Fabio Capello: la sua striscia di imbattibilità si ferma a 58 gare
Immagine news Serie C n.5 Alla 27ª arriva il primo stop del Vicenza. Gallo non fa drammi, ma si lamenta dell'arbitraggio
Immagine news Serie C n.6 Serie C, colpo Alcione: prima sconfitta per il Vicenza. Il Novara supera la Triestina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Immagine news Calcio femminile n.2 La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: ultima in bianconero per Girelli?
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, nota dopo la gara con la Fiorentina: "Campo impraticabile, a rischio le calciatrici"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Polli con Wullaert. Kerr guida del ducali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…