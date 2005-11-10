Monza-Napoli 1-4: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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28.10.2026 22:58Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Bakoune, Lucchesi (71’ Antov), Goglichidze (46’ Carboni); Birindelli, Foe Ondoa (60’ Akinsanmiro), Colombo, Mangas; Robinson (69’ Zeballos), Ngonge (60’ Colpani); Varela. Allenatore: Juric
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (46’ Marianucci), Marin, Olivera; Anguissa (64’ De Bruyne), Lobotka, McTominay; Politano (64’ Vergara), Hojlund (81’ Lucca), Lang. Allenatore: Allegri (squalificato)
Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta)
Marcatori: 10’ Hojlund (N), 43’ Varela (M), 48’ Politano (N), 62’ Marin (N), 67’ De Bruyne (N)
Ammoniti: Goglichidze (M), Foe Ondoa (M), Colombo (M)
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