Quali sono ancora aperti nel mondo? Svizzera e Russia, si tratta ancora
In questo inizio settimana si sono chiusi altri tre mercati: Romania, Australia e Messico. Ma le trattative sono ancora in corso in alcuni campionati, vediamo quali:
Serbia: fino al 13 febbraio
Svizzera: fino al 16 febbraio
Croazia: fino al 17 febbraio
Russia: fino al 19 febbraio
Polonia: fino al 25 febbraio
Editoriale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
