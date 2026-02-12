Quali sono ancora aperti nel mondo? Svizzera e Russia, si tratta ancora

In questo inizio settimana si sono chiusi altri tre mercati: Romania, Australia e Messico. Ma le trattative sono ancora in corso in alcuni campionati, vediamo quali:

Serbia: fino al 13 febbraio

Svizzera: fino al 16 febbraio

Croazia: fino al 17 febbraio

Russia: fino al 19 febbraio

Polonia: fino al 25 febbraio