Bologna, Miranda ribadisce: "Non era semplice su un terreno del genere, veramente duro"
Juan Miranda, laterale del Bologna, ha commentato così la vittoria di oggi col Brann: "Risultato importante, torniamo a casa in vantaggio di un gol, e siamo molto felici per i nostri tifosi arrivati fino qui. Non era semplice su un terreno del genere, veramente duro. Ora testa all’Udinese e poi pensiamo al ritorno", le dichiarazioni dello spagnolo ai canali ufficiali del club.
