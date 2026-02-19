Bologna, Miranda ribadisce: "Non era semplice su un terreno del genere, veramente duro"

Juan Miranda, laterale del Bologna, ha commentato così la vittoria di oggi col Brann: "Risultato importante, torniamo a casa in vantaggio di un gol, e siamo molto felici per i nostri tifosi arrivati fino qui. Non era semplice su un terreno del genere, veramente duro. Ora testa all’Udinese e poi pensiamo al ritorno", le dichiarazioni dello spagnolo ai canali ufficiali del club.