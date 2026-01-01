Frosinone a 90 minuti dalla Serie A? Bracaglia: "Nel calcio non c'è niente di scontato"

Dopo il successo contro la Juve Stabia, il difensore del Frosinone Gabriele Bracaglia ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo fatto 37 tappe e manca l’ultima - riporta TuttoFrosinone.com -. Non c’è niente di scontato nel calcio, dobbiamo continuare così. Abbiamo lavorato tanto ed è giusto farlo anche in questa settimana. Scenderemo in campo venerdì e vedremo come andrà.

Come vivere questi giorni? Dopo che la passeremo ti saprò rispondere meglio. Continuerei a lavorare come fatto fino ad ora. Il mister e lo staff sapranno come farci arrivare alla partita nel miglior modo possibile. Cercheremo di dare il 100%. La sfida di Castellammare? Era difficile, hanno un fattore campo importante, venire qui e fare risultato non è mai facile. Ci sono tifosi veramente caldi. E’ stata una partita difficile, siamo riusciti a sbloccarla su corner. Il mio peso nello spogliatoio dovreste chiederlo agli altri, io sono semplicemente Gabriele che cerca di far sorridere e di dare il massimo.

Un messaggio ai tifosi? Dico di continuare a divertirsi, soprattutto ai ragazzi piccoli che cominciano adesso. Vedo molti allenatori che puntano sulla tattica, io li lascerei divertire. I ragazzi devono dare il cuore e l’anima in campo, solo attraverso questo si riesce arrivare a grandi risultati".