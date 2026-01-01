Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Frosinone a 90 minuti dalla Serie A? Bracaglia: "Nel calcio non c'è niente di scontato"

Frosinone a 90 minuti dalla Serie A? Bracaglia: "Nel calcio non c'è niente di scontato"TUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Andrea Piras
Oggi alle 09:11Serie B
Andrea Piras

Dopo il successo contro la Juve Stabia, il difensore del Frosinone Gabriele Bracaglia ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo fatto 37 tappe e manca l’ultima - riporta TuttoFrosinone.com -. Non c’è niente di scontato nel calcio, dobbiamo continuare così. Abbiamo lavorato tanto ed è giusto farlo anche in questa settimana. Scenderemo in campo venerdì e vedremo come andrà.

Come vivere questi giorni? Dopo che la passeremo ti saprò rispondere meglio. Continuerei a lavorare come fatto fino ad ora. Il mister e lo staff sapranno come farci arrivare alla partita nel miglior modo possibile. Cercheremo di dare il 100%. La sfida di Castellammare? Era difficile, hanno un fattore campo importante, venire qui e fare risultato non è mai facile. Ci sono tifosi veramente caldi. E’ stata una partita difficile, siamo riusciti a sbloccarla su corner. Il mio peso nello spogliatoio dovreste chiederlo agli altri, io sono semplicemente Gabriele che cerca di far sorridere e di dare il massimo.

Un messaggio ai tifosi? Dico di continuare a divertirsi, soprattutto ai ragazzi piccoli che cominciano adesso. Vedo molti allenatori che puntano sulla tattica, io li lascerei divertire. I ragazzi devono dare il cuore e l’anima in campo, solo attraverso questo si riesce arrivare a grandi risultati".

Articoli correlati
Frosinone, Alvini perde Bracaglia per la gara di Catanzaro: le condizioni del difensore... Frosinone, Alvini perde Bracaglia per la gara di Catanzaro: le condizioni del difensore
Bracaglia rinnova con il Frosinone fino al 2028, l’agente: “È un simbolo della Ciociaria”... Bracaglia rinnova con il Frosinone fino al 2028, l’agente: “È un simbolo della Ciociaria”
Altro rinnovo in casa Frosinone: Bracaglia ha firmato fino al 2028 Altro rinnovo in casa Frosinone: Bracaglia ha firmato fino al 2028
Altre notizie Serie B
Avellino, Aiello: "In campo noi oggi abbiamo perso, ma l'Irpinia oggi ha vinto. Impressionanti"... Avellino, Aiello: "In campo noi oggi abbiamo perso, ma l'Irpinia oggi ha vinto. Impressionanti"
Carrarese, Oliana: "Quest’anno abbiamo dimostrato di essere una grande squadra" Carrarese, Oliana: "Quest’anno abbiamo dimostrato di essere una grande squadra"
Frosinone a 90 minuti dalla Serie A? Bracaglia: "Nel calcio non c'è niente di scontato"... Frosinone a 90 minuti dalla Serie A? Bracaglia: "Nel calcio non c'è niente di scontato"
Entella, la Carrarese all'ultimo turno riporta al 2019: la salvezza passa dal "Sannazzari"... TMWEntella, la Carrarese all'ultimo turno riporta al 2019: la salvezza passa dal "Sannazzari"
Palermo, Giovane: "Felice della fiducia che mi dà Inzaghi. Vincere aiuta a vincere"... Palermo, Giovane: "Felice della fiducia che mi dà Inzaghi. Vincere aiuta a vincere"
Il punto sulla B: Venezia in A, Frosinone quasi. Serve un miracolo a Reggiana, Spezia... Il punto sulla B: Venezia in A, Frosinone quasi. Serve un miracolo a Reggiana, Spezia e Pescara
Serie B 2026/2027, sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneo TMWSerie B 2026/2027, sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneo
Padova salvo in Serie B, Sorrentino: "Felice per il rigore decisivo. Curva incredibile"... Padova salvo in Serie B, Sorrentino: "Felice per il rigore decisivo. Curva incredibile"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci sono anche Stiller, Hjulmand e Pellegrini per il centrocampo. Milan, non solo Gila anche Kristensen è un altro obiettivo. E per l’attacco si valuta Gabriel Jesus
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Hellas Verona retrocede in Serie B prima di giocare: dopo 7 anni i veneti tornano in cadetteria
Immagine top news n.1 Il Pisa è tornato in Serie B, il pubblico contesta e l'ad ci mette la faccia. Gioia Lecce
Immagine top news n.2 Serie B, la 37ª giornata regala la promozione al Venezia. Ma per il resto tutto può succedere
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: allungo salvezza del Lecce, +4 sulla Cremonese
Immagine top news n.5 Il Lecce manda Pisa e Verona in Serie B: colpaccio salentino alla Cetilar Arena
Immagine top news n.6 Un record negativo si avvicina: questa sarà la Serie A a 20 squadre con meno gol italiani di sempre
Immagine top news n.7 Il Venezia torna in Serie A! Decisivo il pareggio in casa dello Spezia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
Immagine news podcast n.3 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
Immagine news podcast n.4 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta-Genoa, i convocati di De Rossi: rientra Ekuban, ancora out alla fine Norton-Cuffy
Immagine news Serie A n.2 I tutor del Pisa non hanno funzionato: per Albiol e Cuadrado una stagione di poche luci e molte ombre
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Corrado glissa su Hiljemark: "La cosa più importante è pensare alle prossime 3 partite"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, due rientri (per la panchina) per De Rossi: Ekuban e Norton-Cuffy armi in più
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, contro il proprio passato per dimenticare un mese nero: ma l'Europa è difficile
Immagine news Serie A n.6 Verona, ora tocca alla proprietà: la promessa da mantenere di Presidio Investors
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "In campo noi oggi abbiamo perso, ma l'Irpinia oggi ha vinto. Impressionanti"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Oliana: "Quest’anno abbiamo dimostrato di essere una grande squadra"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone a 90 minuti dalla Serie A? Bracaglia: "Nel calcio non c'è niente di scontato"
Immagine news Serie B n.4 Entella, la Carrarese all'ultimo turno riporta al 2019: la salvezza passa dal "Sannazzari"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Giovane: "Felice della fiducia che mi dà Inzaghi. Vincere aiuta a vincere"
Immagine news Serie B n.6 Il punto sulla B: Venezia in A, Frosinone quasi. Serve un miracolo a Reggiana, Spezia e Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, Bargagna non chiude all'ipotesi ripescaggio: "Aspettiamo giugno"
Immagine news Serie C n.2 Cerignola, il messaggio del club in vista dei playoff: "Questo non è il momento di mollare"
Immagine news Serie C n.3 Supercoppa Serie C, si parte! Oggi Arezzo-Vicenza alle 17:30. Il programma
Immagine news Serie C n.4 Vado, Tarabotto: "Se non potrò sistemare lo stadio potrei decidere di non fare la C"
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, non solo retrocessione: istanza di liquidazione e Serie D a rischio
Immagine news Serie C n.6 Cavese, pazza idea Coda per il prossimo campionato. Il bomber lascerà la Sampdoria
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como-Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giovane arbitra aggredita, il Venaria: "Quanto avvenuto è un’offesa violenta alla nostra maglia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Arbitra di 16 anni assegna un rigore, i suoi familiari aggrediti sugli spalti dai tifosi
Immagine news Calcio femminile n.3 Emma Lombardi e Maya Cherubini a Radio FirenzeViola: tra Fiorentina e sogno azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma Femminile a un passo dal tricolore: sabato può arrivare lo Scudetto
Immagine news Calcio femminile n.5 Via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA
Immagine news Calcio femminile n.6 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!