Tre grandi d'Europa sul nuovo fenomeno brasiliano, Eduardo Pape

Centottantasei centimetri di eleganza, visione di gioco e una maturità tattica che a soli diciassette anni sembra un’anomalia genetica.

Il calcio brasiliano ha sfornato un nuovo fenomeno e mezza Europa ha già iniziato il valzer degli osservatori, il nome cerchiato in rosso sulle agende dei direttori sportivi di Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco e non solo, è uno solo: Eduardo Pape.

Nato nel marzo del 2009 a Maravilha, il gioiello del Cruzeiro è l'ultimo grande crac del mercato sudamericano. In patria i paragoni si sprecano, ma quello che ricorre più spesso tra gli addetti ai lavori fa tremare i polsi, Sergio Busquets.

Pape gioca davanti alla difesa con la stessa flemma e intelligenza geometrica dell'ex faro del Barcellona, ma con una verticalità e una fisicità moderna che lo rendono devastante anche in fase di inserimento.

L'exploit tra "Copinha" e Selecao

Cresciuto calcisticamente nell'Azuriz, il ragazzo è passato al Cruzeiro nel 2024, ma è negli ultimi mesi che ha letteralmente svoltato, prima ha trascinato la "Raposa" alla vittoria della leggendaria Copa San Paolo de Futebol Junior (la Copinha, da sempre la vetrina dei futuri campioni), poi si è preso la scena continentale con la maglia del Brasile. Al Campionato Sudamericano giovanile ha fatto il fenomeno, non solo geometrie e diga in mezzo al campo, ma anche il titolo di capocannoniere del torneo, dimostrando un feeling con il gol fuori dal comune per un regista.

Clausola da 100 milioni

Il Cruzeiro, conscio di avere tra le mani una miniera d'oro, si è mosso d'anticipo blindando il ragazzo con un contratto a lungo termine fino al 2029. Chi vuole portarlo via da Belo Horizonte sa già che dovrà bussare alla porta del club con argomenti pesantissimi, la clausola rescissoria inserita nel contratto è infatti di ben 100 milioni di euro.

Una cifra monstre, che tuttavia non sembra spaventare le big europee. Il Real Madrid, specialista nello scovare i talenti verdeoro prima degli altri (Vini Jr, Rodrygo ed Endrick insegnano), si è già mosso, ma anche il Manchester City è in corsa, mentre il Bayern Monaco pianifica il centrocampo del futuro.

La caccia al nuovo re del centrocampo brasiliano è ufficialmente aperta, l'Europa osserva, Eduardo Pape incanta.