Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo

Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordoTUTTO mercato WEB
© foto di TUTTOmercatoWEB.com
Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:00Editoriale
Raimondo De Magistris
Nato a Napoli il 10/03/88, laureato in Filosofia e Politica presso l'Università Orientale di Napoli. Lavora per TMW dal 2008, è stato vicedirettore per 10 anni. Inviato al seguito della Nazionale, conduttore per Radio Sportiva

Stasera Jonathan David dovrebbe partire dalla panchina. Ieri Luciano Spalletti non ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita visti i tanti impegni ravvicinati, ma le ultime indicazioni giunte dalla Continassa parlano di un Openda pronto a prendere il posto del centravanti canadese nell'undici di partenza al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La Juventus è chiamata a riscattarsi dopo il passo falso contro il Lecce, dopo un 1-1 figlio di tanti fattori. Di eccessiva sfortuna, ma anche di troppa imprecisione nell'area avversaria. Di un super Falcone, ma anche di un rigore che David ha calciato come peggio non poteva. Un tentativo di cucchiaio scalciato lontano dal portiere del Lecce, nonostante quest'ultimo si fosse tuffato con largo anticipo.

Un ex come Emanuele Giaccherini sul rigore fallito da David nel post-gara non c'è andato giù morbido: "Un giocatore che non segna da agosto, guadagna sei milioni all'anno e si presenta sul dischetto con la fiducia di Yildiz, in questo momento il giocatore più forte della nostra Serie A, non può permettersi di calciare un rigore a quella maniera. Lì devi spaccare la porta, lo puoi sbagliare ci mancherebbe ma è la cattiveria con cui vai sulla palla.." Non è stato meno duro nell'analisi Andrea Stramaccioni, allenatore che ha addirittura ripescato il famoso rigore fallito dal brasiliano Maicosuel ai tempi dell'Udinese: "Spareggio Champions, Maicosuel fa il tocco sotto e sbaglia il rigore. Sei morto! Calciare un rigore così è prendersi un rischio, da fenomeno. Se Falcone resta in piedi, la para così (fa il gesto come a raccogliere facilmente il pallone ndr). La Juventus è la Juventus. Se Yildiz e Locatelli ti danno quella palla, il rigore lo devi calciare nella maniera migliore possibile, ma anche per rispetto. Se sei Totti che lo hai fatto 20 volte, lo fai la 21esima. Noi allenatori diventiamo matti per questo modo di calciare, perché ti prendi dei rischi".

Jonathan David come Maicosuel. Il paragone sembra impietoso, ma ad oggi non è così peregrino. Tutt'altro. Perché la cronaca racconta di un centravanti che da quando è arrivato in Serie A ha realizzato un solo gol anche se è a quota sedici presenze. Di un Jonathan David che è stato celebrato come colpo dell'estate bianconera perché reduce da stagioni sfavillanti al Lille, ma che alla Juventus si sta dimostrando non all'altezza. Sta rendendo talmente poco che a Torino già si pensa e si valuta il suo addio.

Qui però sopraggiungono i problemi. Non tanto derivanti dai 12.5 milioni di euro pagati per le commissioni, ma da uno stipendio da sei milioni di euro più due di bonus figlio anche del precedente regime di svincolo. Impossibile cederlo a titolo definitivo con uno stipendio così alto, soprattutto dopo una prima parte di stagione così deludente. L'unica soluzione oggi può essere uno scambio, una formula che in questa finestra di calciomercato sarà gettonatissima anche perché questa stagione finirà solo a luglio. Sfocerà nel Mondiale in Nord America.

E allora ecco l'idea: Jonathan David all'Atletico Madrid, Alexander Sorloth alla Juventus. Un scambio di prestiti fino a giugno magari con possibili riscatti già concordati. In Spagna un giocatore che a Torino non ha attecchito, in Italia un attaccante pronto all'uso che nella rosa di Spalletti avrebbe meno concorrenza rispetto a quella con cui oggi deve quotidianamente fare i conti. Un canadese e un norvegese accomunati dalla necessità di giocare con continuità (o comunque di più rispetto a oggi) prima di una Coppa del Mondo in cui entrambi si ripropongono di essere protagonisti. Come operazione sarebbe un grosso sì, soprattutto per le esigenze di Spalletti. La Juventus è pronta a ragionarne, se anche dalla Spagna arrivasse la stessa apertura...

Articoli correlati
Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci... Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più... Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare... Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Altre notizie Editoriale
Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non... Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta... Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno... Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter,... Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione... Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che... Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto... Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci... Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
1 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
2 Chiesa fa gola anche al Napoli: idea per gennaio, il Liverpool apre ad una sola condizione
3 Bove torna in pista? Il centrocampista tratta la risoluzione con la Roma per andare all'estero
4 Fiorentina, Dzeko verso l'addio: per il bosniaco ci sono diverse richieste dall'estero
5 6 gennaio 2005, la Lazio strapazza la Roma. Segnano Di Canio, Cesar e Rocchi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Cancelo ha preferito il Barcellona all'Inter: affare fatto, i dettagli dell'accordo
Immagine top news n.1 Guendouzi sempre più vicino all'addio alla Lazio: ha detto sì al Fenerbahce
Immagine top news n.2 Castellanos dà l'addio alla Lazio e firma con il West Ham. Ecco gli annunci dei due club
Immagine top news n.3 Freuler torna in campo, il Bologna spinge per il rinnovo. Anche perché piace pure alla Juventus
Immagine top news n.4 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.5 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
Immagine top news n.7 Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.2 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.3 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.4 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, Roma e Como per il 4° posto: la lotta vista dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 È la miglior Inter di Chivu? Il pensiero degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Arbitri? Il problema parte da lontano. E' una gestione a fine corsa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, caccia aperta per la fascia destra: due profili individuati in Serie A
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Guido Rodriguez è in pugno. Si attende solo l'ok da parte di Spalletti
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Dzeko verso l'addio: per il bosniaco ci sono diverse richieste dall'estero
Immagine news Serie A n.4 Bove torna in pista? Il centrocampista tratta la risoluzione con la Roma per andare all'estero
Immagine news Serie A n.5 Chiesa fa gola anche al Napoli: idea per gennaio, il Liverpool apre ad una sola condizione
Immagine news Serie A n.6 Mancini e Cristante firmano a vita con la Roma: accordo totale per i rinnovi fino al 2030
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, l'influenza ferma Gaston Pereiro. Primo allenamento in biancorosso per Cistana
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Bleve: "Abbiamo margini di miglioramento. Vogliamo iniziare bene il 2026"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, domani può essere il giorno di Ambrosino: trovata l'intesa con il Napoli
Immagine news Serie B n.4 Samp, ecco Begic dal Parma. Arriva in prestito fino a giugno con opzione fino al 2030
Immagine news Serie B n.5 Modena, domani è il giorno di De Luca. Con lo Spezia al rush finale per Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.6 Merola-Pescara, è aria di addio? Per la formazione abruzzese, l'attaccante è sul mercato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'ultimo ballo di Ionita? Il capitano della Triestina è a un passo dell'Arezzo: per volontà del club
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Tesser: "Rumours di mercato su Crnigoj? Forse è uno dei pochi che non ne ha"
Immagine news Serie C n.3 Il Giugliano ha già il sostituto di Nepi. In prestito dal Cesena arriva Ogunseye
Immagine news Serie C n.4 Crotone, Longo: "Il Benevento non necessitava dell'Epifania anticipata. Errori dell'arbitro"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, la posizione di Raffaele è ora in stand by. Si gioca tutto con il Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 20ª giornata: il Benevento vince in rimonta e va in vetta nel Girone C. Male la Triestina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Roma, Gasperini sotto pressione: 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Elsa Pelgander torna in Svezia: ceduta a titolo definitivo al Djurgarden
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del progetto"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma guarda in Svezia per la difesa: vicino l'arrivo di Antonie dal Norrkopping
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…