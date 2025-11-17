Pisa, Angori: "La Roma è davvero tosta, Konè devastante. Torino? Qualcosa non ha funzionato"

Samuele Angori, laterale del Pisa, parla a Tuttosport nella settimana che porta alla ripresa del campionato: "Siamo in un momento positivo e vogliamo continuare così per arrivare alla salvezza. Finalmente siamo riusciti anche a raccogliere i 3 punti, visto che in altre gare avremmo meritato di più e la vittoria ci è sfuggita di poco".

L’anno scorso aveva detto che sognava di giocare a San Siro. Detto, fatto.

"A livello personale sono soddisfatto. Debuttare e giocare in Serie A era il mio sogno e sono contento di averlo realizzato. Adesso però viene il bello…".

Avete affrontato quasi tutte le big e formazioni di prima fascia: chi l’ha impressionata di più?

"Da vicino devo dire che la Roma è davvero tosta: mi hanno colpito molto. Hanno un grande giocatore come Soulè e in mezzo c’è Kone, che è devastante".

Ripercorrendo l'anno della sua maturità, Angori ha raccontato la sua prima esperienza lontano da casa, definendola "molto importante". Il calciatore ha spiegato che si trattò di un periodo faticoso, in quanto si allenava la mattina e frequentava la scuola la sera, ma che questo lo fece maturare moltissimo. Ha ricordato con affetto il tecnico di allora, mister Coppitelli, che gli diede grande fiducia e con cui crebbe tanto, tanto che i due sono ancora in contatto. Angori ha ammesso che non fu facile lasciare tutto a 18 anni per trasferirsi, ma ha ribadito che fu la scelta giusta per la sua carriera. Riguardo al mancato riscatto da parte del Torino, il giocatore ha espresso sorpresa, affermando che aveva giocato sempre e che l'operazione sembrava ormai vicina, ma che "evidentemente qualcosa non ha funzionato".