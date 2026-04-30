Coppa Italia Primavera all'Atalanta: i rigori baciano la Dea, Juventus troppo imprecisa

E' l'Atalanta ad alzare il primo trofeo dell'anno a livello Primavera: all'Arena Civica di Milano i nerazzurri sconfiggono la Juventus ai rigori, dopo aver passato 70 minuti in svantaggio, e tornano a Bergamo la Coppa Italia Primavera: la squadra di Giovanni Bosi conquista il trofeo grazie ad un gol in pieno recupero, firmato da Isoa, e finendo il lavoro dal dischetto grazie ad una percentuale di rigori realizzati del 100%, a differenza dei colleghi bianconeri, che sbagliano i primi due e lasciano la coppa a Milano. A passare per primi erano stati proprio i bianconeri grazie ad un guizzo di Rizzo al 28', ma nella ripresa l'assalto orobico ha portato al successo nerazzurro: grossa delusione per la squadra di Padoin, che come detto è stata in vantaggio fino al 95', salvo crollare ai rigori.

Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria della Coppa Italia Primavera: "Siamo contenti, un gruppo che è cresciuto molto. Si sono meritati questa soddisfazione. Sicuramente motivo di soddisfazione per il settore giovanile. Quindi siamo molto contenti. L'Atalanta nel settore giovanile, la sua storia e per noi come famiglia era rappresenta il futuro di questa società e ci crediamo molto. Siamo cresciuti lì, il nostro modo intendere il calcio.

È il nostro modo di fare ed è quello che ci piace fare. Proviamo un enorme soddisfazione quando vediamo dei ragazzi che magari sono cresciuti da quando erano piccolini e arrivano in prima squadra. Poi magari vanno altrove ma sono cresciuti qui nell'Atalanta. Il settore giovanile non è fatto per vincere i titoli per come lo intendiamo noi è ovvio che quando arrivano queste soddisfazioni però fanno molto piacere. Quindi questa sera una serata di gioia e siamo molto contenti".