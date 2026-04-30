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Lautaro Martinez è tornato in gruppo. La priorità dell'Inter è portarlo al top per il 13 maggio

Lautaro Martinez è tornato in gruppo. La priorità dell'Inter è portarlo al top per il 13 maggioTUTTO mercato WEB
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Simone Bernabei
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Simone Bernabei

L'Inter sorride, in vista della sfida contro il Parma di domenica sera a San Siro che potrebbe regalare la matematica vittoria dello Scudetto alla squadra di Cristian Chivu. Per dare il via alla festa, all'Inter basterà battere la squadra di Cuesta. Nel mezzo anche altri possibili risultati, dipendenti però da cosa faranno Napoli e Milan contro Como e Sassuolo.

Ad ogni modo le percentuali di matematica Scudetto sono alte. E alla festa, dovesse essere quella l'occasione, prenderà parte anche capitan Lautaro Martinez. Il Toro infatti nelle scorse ore è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, dopo lo stop per il secondo infortunio al polpaccio nel giro di poche settimane. Ancora è presto per darlo titolare in formazione, ma già la presenza è notizia importante per Chivu.

La sensazione, in vista del match di domenica sera, è che comunque sarà utilizzata prudenza visto anche quanto successo dopo la vittoria sulla Roma col nuovo stop. La volontà dell'Inter è infatti quella di avere il suo capitano al top per la decisiva partita contro la Lazio del 13 maggio, finale di Coppa Italia che si giocherà all'Olimpico. Nel mezzo, il 9 maggio, anche l'altra sfida contro i biancocelesti, sempre nella Capitale, questa volta però per il campionato. Una partita che, in caso di successo sul Parma, potrebbe avere ben pochi significati di classifica e che servirebbe solo per far mettere benzina nelle gambe all'argentino.

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